La banda sonora de las Biblias de Kamala Harris

Decir “muro de sonido” es decir Phil Spector. El productor, que cumplía condena por asesinar a una camarera y ha muerto por Covid esta semana, trabajó con Las Ronettes, Leonard Cohen, John Lennon, George Harrison, The Beatles… o The Ramones para quien produjo el disco The End of the Century con el que abrimos. Más allá de su lado polémico, es indiscutible su influencia en la música de las últimas décadas.

El grupo al que hoy versiona el Amigo de Pino también ha influido en muchas otras bandas. Sin llegar a ser nunca un superventas, los Pixies tienen su hueco indiscutible en la música de finales de los 80 y primeros 90. Kurt Cobain siempre reconoció abiertamente la influencia de los Pixies en el sonido de Nirvana. Pero más allá de su sonido, en la sección de hoy nos fijamos en sus letras: historias de vagabundos que viajan en tren y mueren en un terremoto, la sensación de quedarte perdido mientras buceas y sólo ves burbujas… o referencias a la Biblia.

🎶 45 RPM | @RafaelPanadero pone banda sonora a la noticia de la semana: Las biblias que usó Kamala Harris para jurar el cargo como primera vicepresidenta de la historia de EE.UU.



🎵 El amigo secreto de Javier del Pino versiona \'Here Comes Your Man\', de los Pixies pic.twitter.com/qRM1Tqdh1E — A vivir (@Avivir) January 23, 2021

Black Francis, su cantante y compositor, creció en una familia evangelista, admite muchas referencias bíblicas en sus letras y confiesa que está obsesionado con los personajes del Antiguo Testamento. La Biblia nos lleva a la otra noticia de la semana: la toma de posesión de Joe Biden, que usó una enorme biblia familiar, y de Kamala Harris, que usó dos, cada una con su historia. El evento sirvió para que más de 20 años después se juntaran The New Radicals para tocar la canción favorita de Beau Biden, el hijo del nuevo presidente que murió de cáncer en 2015. Por cierto, no os perdáis la foto de lo que pasaba en su tumba mientras su padre asumía el cargo de presidente…