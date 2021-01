Arthur Brooks: "Es fundamental para el progreso aprender a escuchar a los que opinan diferente"

El mundo vive inmerso en una “cultura de desprecio” hacia quienes no piensan como nosotros que lo está arrasando todo. Cuando más necesitamos que nuestro país cure sus heridas o que prospere la economía, muchos líderes de medios de comunicación, políticos o intelectuales, por ejemplo, lo único que hacen es enfrentarnos defendiendo que los compatriotas que no estén políticamente de acuerdo con nosotros están arruinando el país o que las diferencias ideológicas no son una cuestión de pluralidad sino que reflejan vileza moral: "Después de una crisis, el populismo aumenta. Yo creo que dentro de cinco años, Estados Unidos volverá a ser un país políticamente normal". En resumen, fomentan la cultura del desprecio.

Para luchar contra esta cultura del desprecio, Arthur Brooks (Washington, 1954) presenta en su libro “Amad a vuestros enemigos” (editorial Elba) cinco reglas sencillas con las que podremos cambiar nuestro entorno más cercano y, por qué no, también nuestro país:

1- Enfréntate al pez gordo. No te dejes manipular por los poderosos.

2- Escapa de la burbuja. Ve a donde no te inviten y di cosas que la gente no espere.

3- Di no al desprecio. Trata a los demás con amor y respeto aunque sea difícil.

4- Discrepa mejor. Participa en una sana competencia de ideas.

5- Desengánchate. Desconecta de los debates estériles.

(Mensaje para escépticos: No se trata de un libro religioso, solo pretende ser un mensaje para todos los que quieran construir una sociedad mejor. Brooks lo tiene muy claro, nuestro mundo necesita más amor y menos desprecio).