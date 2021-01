Tomás Roncero se sometió a un test de diez preguntas preparado por Dani Garrido y el equipo de Carrusel Deportivo. Las preguntas repasaron la actualidad del Real Madrid y Roncero respondió sin pelos en la lengua a cuestiones como la renovación de Sergio Ramos, el 'Alcoyanazo', la relación de Zidane con los menos habituales o el posible sustituto del francés en el banquillo madridista.

El primer señalado por Roncero fue Eden Hazard. Dani Garrido le pidió un precio para un posible traspaso del belga en el próximo mercado estival. "Por lo que quiera el que venga a por él", sentenció.

¿El mejor recambio para Zidane?

El periodista del Diario AS no dudó al señalar que la derrota frente al Alcoyano ya es el fracaso más importante de la historia del conjunto blanco en la Copa del Rey. La eliminación dejó tocado a Zinedine Zidane, pero Roncero no se desharía del entrenador del Madrid a cualquier precio: "Si gana la decimocuarta, que siga". En caso de que el francés sea sustituido, el favorito de Tomás para reemplazarle sería Jürgen Klopp.

¿Seguirá Ramos?

Roncero criticó el trato que ha tenido Zidane con algunos futbolistas jóvenes en las últimas temporadas. Dani Garrido le preguntó por aquellos con los que el técnico blanco había sido más injunto. "Reguilón y Marcos Llorente", respondió. El colaborador de Carrusel también lanzó un dardo al club cuando se le preguntó por la renovación de Sergio Ramos: "Mi corazón y mi sentido común me dicen que se queda. Pero por la política que hace el club puede que se vaya".

El nombre de Cristiano Ronaldo tampoco podría faltar en este test. A Roncero no le costó señalar el mayor error de Florentino Pérez en sus últimos años como presidente del Real Madrid: "La salida de Cristiano, sin ninguna duda, aunque nunca lo aceptará".