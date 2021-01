"No lo puedo entender": la indignación de Jabois con una de las últimas decisiones de Zidane

El Real Madrid vuelve a vivir horas críticas tras la eliminación en Copa ante el Alcoyano. La continuidad de Zidane vuelve a estar a debate y la casi confirmada salida de Martin Odegaard del club por falta de minutos no ha sentado bien en la afición madridista. Manuel Jabois y Ramón Besa dieron sus impresiones sobre la inestabilidad que atraviesa el club merengue.

El primero se mostró "muy disgustado" por la posible cesión de Odegaard: "No lo puedo entender. Me parece una noticia malísima. Se había convertido en una estrella de la Primera División y me molesta que no se haya destapado en el Madrid por falta de oportunidades". Ramón Besa añadió que "es como si cada jugador que entra en el Madrid le costase tener continuidad".

Zidane, en la cuerda floja

Jabois admitió que Zidane queda "muy malparado" tras la derrota ante el Alcoyano, pero insistió en que no se deben de tomar decisiones "precipitadas" en mitad de temporada. "Vi el partido y pensé que todos los jugadores que acaban en la élite tienen que jugar en esos campos. Los actores de Hollywood han actuado sin público y sin poder repetir toma", añadió.

Por su parte, Ramón Besa comentó que la continuidad del francés en el banquillo dependerá de "muchas circunstancias". Además, explicó que no será fácil alcanzar al Atlético de Madrid en Liga, pero que "se trata de competir y no hacer el ridículo".