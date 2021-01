Las 20 mejores canciones de música urbana en español de 2020

Hay varias diferencias entre el programa Sofá Sonoro, de nuestro admirado Alfonso Cardenal, y Fuego y Chinchetas. En Sofá Sonoro suenan, sobre todo, los mejores discos del siglo XX. En Fuego y Chinchetas, en cambio, no solemos remontarnos más allá de unos meses. Y el Sofá Sonoro es un lugar muy confortable para los amantes del rock, el jazz y el soul —rara vez se encontrarán sorpresas—, mientras que en Fuego y Chinchetas —el nombre ya da alguna pista— no le hacemos ascos al chispazo y al pellizco que suele desencadenar cualquier innovación musical.

Otro día seguimos hablando de nuestro primo del Zumosol (del que no dejamos de aprender, por cierto), pero el objetivo de este preámbulo no era jugar a las siete diferencias sino justificar nuestra expansión hacia la música urbana. Una constatación, en realidad, de algo que lleva años cociéndose a fuego lento porque en nuestras listas ya se habían colado C. Tangana, Kase.O, El Momo, Machete En Boca, Residente, Toteking, Luna Ki, La Mala, Dellafuente, Rayden, Juancho Marqués, Sho-Hai, Gata Cattana o Los Chikos del Maíz.

La cuestión es que nuestra gran debilidad sigue siendo el indie y eso eclipsa nuestro creciente interés por la música urbana, un género al que nos acercamos con humildad (porque no es nuestra especialidad), pero que queremos incorporar a nuestra causa: explorar, analizar y promocionar la escena cultural.

Por todo ello, después de repasar las mejores canciones españolas y también las mejores canciones internacionales de 2020, también nos hemos animado a seleccionar los 20 mejores temas de música urbana en español. Si eres adicto a las listas vas a tener que escuchar el podcast, pero podemos adelantarte que no faltan las mujeres más interesantes del género: Bad Gyal, Anier, Vicco, La Zowi, Albany...

Tampoco María Escarmiento, seguramente la triunfita más canalla de los últimos años, tal y como demuestra en su EP Sintiéndolo mucho. En el tema Baladón, de hecho, habla de amor loco con tintes oscuros de reguetón, y lo hace, nada más y nada menos, con uno de los que más saben del tema: Pedro LaDroga.

Ayax y Prok, Bejo, Sen Senra, Califato 3/4 y el resto de figuras emergentes, sin embargo, conviven a la perfección con referentes como Kase.O y Sho-Hai (nos flipa su reciente crítica a la "música de mierda"), Toteking o El Chojín, quien en uno de sus últimos temas asegura que “lo hemos aceptado, pero todos sabemos que nos mienten”. El rapero madrileño suele tener una posición crítica/pedagógica, pero por momentos se vuelve más combativo contra los políticos y exige "un cambio ya".

La eclosión de la música urbana en España, de todas formas, también tiene mucho que ver con lo que está pasando en América Latina. Una realidad a la que también nos hemos vuelto muy permeables. Y no solo por estrellas consagradas como Residente, J Balvin, Bad Bunny o el madrileño de Los Ángeles, C. Tangana, al que finalmente la vida le ha dado un máster en feminismo, según hemos leído.

También nos parece fascinante el rap argentino de Wos o Zaramay, quien en 2020 nos sorprendió incluyendo a los brillantes Natos y Waor en su Freestyle Session #13, un tema con rimas que abordan temas clásicos del rap, como el éxito, el dinero, los orígenes o la autenticidad, y que no podemos dejar de escuchar.