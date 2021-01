La crisis acentúa la brecha de competencias entre los graduados españoles

"Es muy complicado salir de la carrera con todo lo que la empresa necesitaría para poder contratarte". Es el testimonio de Judit, titulada en Publicidad y Relaciones Públicas. Siempre ha soñado con trabajar en un departamento de comunicación y llevar algún plan de Marketing, aunque por ahora se limita a contestar los correos y las llamadas en un colegio. Tras sus dos meses de prácticas, salió tan desilusionada que estuvo tres años sin saber donde buscar trabajo. Unas prácticas en las que explica que apenas tuvo tiempo de aplicar los conocimientos aprendidos, ni saber cuáles eran sus cualidades en un campo tan amplio. Y en un momento en el que tampoco, ni mucho menos, se imaginaba que una crisis cambiaría tanto la demanda y oferta de trabajo tan a corto plazo.

Este sin rumbo fijo es uno de los problemas que más están notando las empresas españolas con las promociones que salen cada año de la formación profesional o la universidad. Sin embargo, la pandemia ha acentuado las carencias de la educación en términos de capacidades, habilidades y conocimientos específicos para afrontar nuevos escenarios como el actual. Ahora, la demanda de las empresas se centra especialmente en perfiles digitales que incidan en el rediseño de la relación con el cliente y que participen en proyectos donde no solo prime una reducción de costes, sino que, además, estén relacionados con los datos y la gestión de este nuevo paradigma. Sin embargo, el 83% de las compañías tienen dificultades para cubrir puestos a día de hoy, según el estudio de IESE-Universidad de Navarra: Las competencias profesionales del futuro: un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo juvenil después de la Covid-19.

Ese cambio de tendencia -junto con la temporalidad y la tasa de paro general que vive el país- explica en buena medida la paradoja del mercado laboral. España es el país de la UE con mayor tasa de desempleo juvenil -del 40,9% en noviembre, 116.290 parados más que en 2019- y es el que registra un mayor porcentaje de la UE de titulados que trabajan en puestos trabajo que exigen una menor cualificación -del 36,9% en 2019, según Eurostat-. También es el que más tasa de jóvenes infracualificados tiene -el 30% no tienen ni el Bachillerato, ni estudios de Formación Profesional equivalente-, y segundo, por detrás de Grecia, con más ninis -cerca del 22% ni estudia ni trabaja frente al 15% de la OCDE-.

"La OCDE estima que hay más de un 50% de empleos en riesgo de ser automatizados, a lo que se une el cambio de las necesidades de las empresas, lo que hace que sea necesario un sistema educativo muy flexible y ágil, pero no está siendo así", explica María Luisa Blázquez, principal autora de este estudio de IESE y la Universidad de Navarra. El informe cuenta con la participación de 118 empresas de sectores muy diversos de la economía española en la que se ha analizado los conocimientos y capacidades formativas que ha impulsado la crisis sanitaria actual.

"El 77% de las empresas ven algún tipo de desajuste entre el mercado laboral y el sistema educativo", añade Blázquez. Según el estudio, este último "no ha podido responder con la funcionalidad y la velocidad deseables a los retos planteados" y de este modo, las empresas observan deficiencias tanto en la formación universitaria, como profesional que va desde conocimientos específicos hasta capacidades y actitudes de los candidatos. Entre los conocimientos requeridos, priman los que abarcan la gestión y análisis Big Data, Marketing Digital y desarrollo de inteligencia artificial, aunque un 90% de las empresas dice no encontrarlas entre aquellos graduados que aplican al puesto de trabajo.

Pedro Fernández, secretario general de CEPYME -Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa-, reconoce que existe “una importante carencia de competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”, y cree que este nuevo escenario “puede ser una oportunidad para que los jóvenes se formen y puedan incorporarse al mercado laboral desde estas disciplinas en las que hay un buen nicho para desarrollar su trabajo”. Es más, el informe asegura que en 2022 las empresas utilizarán algunas de estas tecnologías, y su penetración se prevé muy alta, y en dos años “un 85% de las empresas realizará análisis de Big Data, un 72% utilizará cloud computing y un 45% blockchain”, apunta el estudio.

Dentro de estos conocimientos no adquiridos del ámbito de las nuevas tecnologías, destaca la falta de idiomas entre los alumnos de la Formación Profesional y las carencias en cultura general por parte de los universitarios. Aunque no es lo único que las empresas no encuentran. El informe señala que las principales carencias de las empresas encuestadas son: resiliencia, iniciativa, capacidad de comunicación, emprendimiento, liderazgo, trabajo en equipo y visión de conjunto, según explica María Luisa Blázquez, la Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y principal investigadora del informe.

La solución, una formación continuada

Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, asegura que el elevado desempleo y la gran demanda de los jóvenes ha llevado a las empresas a "relajarse", dedicando así menos recursos a la formación. "Se ha acabado desarrollando una especie de cultura empresarial en la que esa gran disponibilidad de los jóvenes, incluso con un gran elevado nivel educativo, ha llevado a que las empresas den por sentado que la mayor parte de la formación ya viene dada", dice. "Eso es una ilusión y hay que acabar con ello".

Malo asegura que "es esencial que la formación no termine el día en el que se obtiene el título". Y añade: "Hay que insistir mucho en la formación a lo largo de la vida, eso es lo que nos permitirá adaptarnos al cambio tecnológico". Eso sí, sin hacer una adaptación total ya que las necesidades empresariales pueden cambiar "a gran velocidad".

De igual manera, María Luisa Blázquez afirma que se tiene que poner el foco tanto en los futuros graduados como en quienes ya están empleados. "Hay que hacer una labor de reskylling -una formación continuada- para quienes ya están con empleo y trabajar en el sistema educativo para que se adapten a las necesidades de las empresas", declara.

Para las empresas, la solución "es una responsabilidad compartida de centros educativos, gobiernos, empresas y familias", indica el estudio. Así bien, piden a los centros un mayor énfasis en la formación profesional y el diseño de las prácticas para que se adapten mejor a la realidad empresarial, una mayor involucración de estas en los planes educativos, una mayor información y orientación a los alumnos en edades tempranas y facilitar las políticas activas de empleo.

Por su parte, exigen a los gobiernos que sean ellos los que les faciliten esta colaboración entre empresas e instituciones.

"Las empresas nos lo dicen, hay que actuar ya", dice Blázquez. "No solo no encuentran estas competencias, sino que su importancia aumentará de aquí a 2023".