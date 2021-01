Empezar es uno de los actos más bellos que existen. Empezar siempre, a cada instante, y no saber cómo acabarás, hace la vida más llevadera. El momento de comenzar, cuando aún no has conseguido nada, pero tampoco nada ha salido mal, es el más radiante. Da igual qué empieces: una presidencia, una libreta, un donuts. Todos los principios, durante una fracción de tiempo, remiten a una forma de felicidad. Nunca le va a ir tan bien a John Biden como esta semana. Deberíamos estar siempre empezando. Existe la posibilidad, en ese momento, de que todo salga como lo planeamos. Ya sabemos que después llegan los finales, y nada será como fue. Pero ¿quién piensa en fracasar el primer día? En la vida es bonito empezar historias, aunque no acaben. Los finales ponen a uno triste, por mucho que sean felices. Conocí una vez a un tipo que cada dos años cambiaba de trabajo. Lo dejaba en el momento en el que se volvía un experto. «¿Qué sentido tiene hacer algo que ya sabes hacer?», decía. Yo me pongo automáticamente de parte de la gente que empieza cosas, que trata de hacer algo que nunca hizo, y que no sabe si hará bien. Si lo pensamos, todo lo bueno y bello nace de un cero profundo.