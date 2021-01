La gymkana de la vacuna española contra la Covid

El desarrollo de la vacuna contra la Covid que lideran Mariano Esteban y Juan García Arriaza, y que ha desmotado esta semana un 100% de eficacia en animales, está siendo una auténtica carrera de obstáculos. El equipo lo forman un científico jubilado y otros once sin contrato fijo. Conseguir los ratones ha sido una aventura y el presupuesto escasea -700 mil euros frente a los cientos de millones con los que trabaja, por ejemplo, el equipo de la Universidad de Oxford-.

Arriaza, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) ha contado ‘A Vivir’ que “esto no es más que un reflejo de la situación de la ciencia en España”. La solución no es tan sencilla como inyectar más dinero de un día para otro, aunque por supuesto ayudaría. “El gran problema que tenemos es la transferencia de tecnología. No había aquí empresas que produjeran vacunas como la que nosotros desarrollamos”, explica, “necesitamos una infraestructura científica que nos sostenga y que hile fino para hacer todo el proceso más sencillo”.

Finalmente es la empresa gallega Biofabri, especializada en el desarrollo de vacunas veterinarias, la está fabricando los viales necesarios para empezar los ensayos en humanos. “Esperamos que eso ocurra durante este primer trimestre del año”, apunta Arriaza. Unos tiempos de récord teniendo en cuenta las dificultades con las que están sacando adelante el proyecto. “Nosotros siempre trabajamos procurando dar lo mejor de nosotros, pero unas mejores condiciones repercutirían en el proceso científico, detrás del cual siempre hay personas”.