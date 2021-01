Matallanas: "La renovación de Simeone está hecha hasta 2024"

El Atlético de Madrid tiene en el banquillo al líder del club desde el día de su llegada hace una década. El Cholo Simeone es el gran líder del equipo y aquel entrenador que ha llevado a los colchoneros a luchar por todos los títulos. Su experiencia en el banco rojiblanco le han dado el suficiente caché para ser querido por los mejores clubes europeos, algo que hace de su renovación un asunto capital en la actualidad del club regentado por Miguel Ángel Gil Marín.

Así informó Javier Matallanas en directo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido: "¿La renovación del Cholo? Sí, sí, eso está hecho. Está todo para que prolongue su contrato hasta el 2024. ¿Si ya lo doy por hecho? Sí, sí, no hay flecos de ningún tipo ni económicos ni deportivos, es el gran líder y no hay ninguna duda en la que la eficacia que muestra y la estabilidad que ofrece al club y el crecimiento que le ha dado que trasciende", afirmó Javier Matallanas en Carrusel Deportivo, en la previa del partido del Atlético de Madrid.

Asimismo, el periodista del diario AS ha calificado el futuro de Saúl en el Atlético de Madrid como "una situación complicada". El mediocentro colchonero no vive su mejor momento en el día a día colchonero y su irregularidad en el once titular hace evidente un secreto a voces, sin embargo, el Cholo confía en revertir esta situación y devolver al Saúl que maravillaba a la afición del Atleti.