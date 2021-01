Revancha es una historia de violencia protagonizada por jóvenes ultras del Barça, los Lokos, skinheads neonazis convertidos en facción criminal. Chavales que dan palizas, extorsionan, mueven droga y asesinan. No hay empatía. No hay escrúpulos. Amador, un chaval de extrarradio, homosexual y de padre delincuente. El Cid, el líder, un chico de clase alta con padres ausentes. Y César, un exjugador de rugby que se gana la vida vengando a víctimas de abusos y pederastia. Hablamos en La Hora Extra con Kiko Amat, autor de Cosas que hacen BUM y Rompepistas, acerca de su nueva nueva novela, Revancha (Anagrama), una historia sobre el rencor y la ira de chavales dañados, que crecieron sin un gesto de amor en sus casas. Como todas sus novelas, Revancha es un ajuste de cuentas y, aunque el autor no justifica a sus personajes, sí los explica y consigue, además, que se cuelen la ternura y la redención entre tanta violencia y rencor.

Además, en el programa de hoy hablamos de democracia y moralidad en la política, a propósito de la publicación en Debate de los artículos y editoriales que firmó Albert Camus en el periódico francés Combat durante los años 40. Y también porque vuelve al Teatro del Barrio la obra Ruz-Bárcenas, pero con una novedad. A la conversación entre el juez Pablo Ruz y el extesorero del PP se suma una nueva pieza, Kitchen, que recoge las conversaciones entre el rey de las cloacas, Villarejo, y su chófer. Ambas obras están dirigidas por Alberto San Juan, con dramaturgia de Jordi Casanovas.

Además de hablar de teatro, San Juan dice estar preocupado por nuestra deriva como sociedad porque, en su opinión, nuestro gran problema sigue siendo el capitalismo, eso que lo convierte todo en mercancía. De ello habla la película In fabric, que explora nuestra relación con el consumo y ese escapismo que late en la compra de objetos y cosas que no necesitamos.

Hay debates en redes que a veces nos interesan como tema de reflexión. Desde hace días, lo posmoderno, la posmodernidad es carne de tuit y casi de insulto. Así que hoy compartimos algún consejo para asumir con dignidad este adjetivo cuando nos lo tiran a la cara con sonrisilla de superioridad moral.

Además, hablamos de lugares a los que volver: los que pueblan las películas del ciclo 'Sin noticias de casa: exilios y desarraigos’, programado por Cineteca y ese universo que ya no existe sobre el que escribe Ana Iris Simón en su novela biográfica Feria (Círculo de tiza).

Hoy colaboran en La Hora Extra: Emma Vallespinós, Pepa Blanes, Eva Cruz y Eduardo Maura.