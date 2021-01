La política migratoria de Biden: ¿Medidas efectistas o cambio de fondo?

Jon Lee Anderson nos atiende desde un hotel en Washington. Este perro viejo del periodismo, colaborador del New Yorker, uno de los cronistas más respetados de toda una generación y uno de los autores que más y mejor ha escrito sobre América Latina, hizo las maletas en su casa en Inglaterra como solo lo saben hacer los periodistas de su raza: “vine a cubrir la toma de posesión por una cuestión existencial: quería ver la espalda de Trump”. Anderson ha escrito

perfiles de los grandes y también de los denostados líderes de América Latina de las últimas décadas. Antes de preguntarle por Biden, le preguntamos por el legado que deja Trump al otro lado del Río Bravo. “Un legado de matonismo y de narrativa imperialista. Trump ha convertido a México en su patio trasero en materia de inmigración. López Obrador aceptó para poder firmar un tratado comercial. El presidente mexicano llegó a desdeñar a Biden en campaña, me da la sensación de que ambos países están ahora en una especie de limbo”

Sobre ese limbo entre las relaciones bilaterales tenemos ya dos órdenes ejecutivas de la administración Biden: el freno a la construcción del muro y la regularización de los conocidos como dreamers. ¿Hacia dónde irá la política migratoria del nuevo inquilino de la Casa Blanca? Le lanzamos la pregunta a Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones para América del Norte de la Universidad Nacional de México. Que es escéptico con el alcance de esos decretos: “son anuncios, cosmética. Biden no puede permitirse que México deje de

impedir la llegada de migrantes a la frontera. Más de setenta millones de estadounidenses votaron a Trump, y Biden no puede permitirse que estos crean que su administración no es dura con la migración”

Pero la presión migratoria va a seguir siendo -lo es ya- uno de los factores determinantes en la relación entre México y Estados Unidos. Como los casi 9mil hondureños que están siendo deportados por Guatemala a escasos kilómetros de la frontera con México. Muchos veían esperanza con el nuevo color del despacho oval “muchos han seguido la toma de posesión esperanzados desde la frontera”, cuenta Jacobo García, es periodista. Ha cubierto para el diario EL PAÍS la última y fallida caravana de migrantes procedentes de Honduras, que se ha topado con la violencia del ejército de Guatemala antes de llegar a la frontera sur de México. Hemos hablado varios minutos con los tres en MATINAL SER.