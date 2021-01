"El 70% de la plantilla del Real Madrid prefiere que se vaya Zidane"

La holgada victoria del Real Madrid en Mendizorroza alivió, al menos moderadamente, la malísima racha de los blancos, que llevaban sin ganar tres partidos, dos de los cuales se traducían en eliminaciones. Primero fue la derrota ante el Athletic que les dejó fuera de la Supercopa de España y posteriormente la debacle en Alcoyano con la que los blancos dijeron adiós a la Copa del Rey. Tanto en las 'Preguntas Canallas' como en el 'Sanedrín' del último tramo de Carrusel, el Real Madrid, y en concreto la situación de Zinedine Zidane al frente del equipo, ha sido uno de los principales temas de discordia.

Preguntado por qué jugadores se alegrarían de una eventual marcha de Zidane del banquillo blanco, Antón Meana ha respondido: Yo creo que todos menos Varane, Mendy, Benzema, Casemiro, Kroos... En una plantilla de 24, estarán contentos ocho de que se quede. Si se va se van a alegrar muchos. Tienen ganas unos cuantos de que marche Zidane. ¿Qué porcentaje? El 70% prefiere que se vaya".

Para Jesús Gallego, "a Zidane le cuesta dar confianza a los jóvenes". "Para meter a un joven de titular en el Real Madrid tienes que aguantar la mirada de un veterano que ha ganado mucho. Cuando Raúl entró en el primer equipo del Real Madrid había que sentar a Butragueño, que era un mito para el Real Madrid. Aquello era un golpe de Estado. Había que aguantar la mirada del Buitre o la de Míchel en su día. Hay que tener la personalidad para hacerlo", ha señalado el director de Hora 25 deportes.

En esta misma línea, Julio Pulido ha apuntado: "¿Quién ha iniciado su éxito en el once del Real Madrid de las manos de Zidane? Nadie". Crítica a la que se ha unido Antón Meana. "Me parece alarmante que Zidane no sepa tratar a los jugadores jóvenes", ha opinado.

El narrador del FC Barcelona en Carrusel Deportivo, Lluis Flaquer, ha dicho que uno de los mejores jugadores blaugranas en la presente temporada, la gran revelación en la ciudad condal, apenas habría contado para el técnico blanco. "Pedri habría jugado en Alcoy y poco más con Zidane. Digamos que ya habría pedido volver a Las Palmas", ha manifestado.