Paridad en los Goya: el 41% de los nominados a los Goya son mujeres

En el año de COVID, los premios del cine español se acercan a la paridad en los Premios Goya 2021. Un año complejo por la pandemia, donde muchas películas han retrasado su estrena, otras se han estrenado directamente en plataformas y algunas decidieron ir para adelante a pesar de los aforos reducidos y las restricciones de movilidad que han ido afectando a las salas de cine desde su vuelta en junio.

De los 143 nominados este año en todas las categorías, 59 son mujeres, frente a 84 hombres. Todavía existe una ligera brecha, pero el número de mujeres nominadas crece con respecto a los años anteriores. El 41 por ciento de los nominados a los premios de este año, que se celebrarán el próximo 6 de marzo si el COVID lo permite, son mujeres. En 2020, del total de candidaturas, el 21,5% corresponde a mujeres y el 19,5% a nominaciones compartidas con hombres.

"Es verdad que es un año que se ha estrenado menos películas y que hay proyectos menos caros; pero lo que es importante es que se están revirtiendo las datos", dice Cristina Andreu, presidenta de CIMA. Andreu destaca que cada vez hay más mujeres que hacen películas y están entrando en puestos que antes eran considerados de hombres. "Creemos que con las medidas del ICAA pronto vamos a conseguir que haya igual de películas dirigidas por mujeres y por hombres. Ha aumentado la participación gracias a las ayudas, hay más directoras de foto, más compositoras y eso se va a ir aumentando", añade Andreu.

La buena noticia es que las mujeres están presentes en todas las categorías, incluyendo Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía, tradicionalmente categorías dominadas por hombres. Daniela Cajías es la única mujer nominada en fotografía, gracias a su trabajo en Las niñas, la película de Pilar Palomero. Mientras que Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi, compiten por la música de Akelarre.

Las niñas ha sido una de las películas del año. Pasó por la Berlinale en 2020, semanas antes de que estallara la pandemia, después ganó en el Festival de Málaga, reprogramado para agosto. Opera prima de Pilar Palomero, que cuenta sus recuerdos de infancia en el año 92, el año de las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos, de la modernidad y la euforia económica. Algo que contrasta con la educación sexual que seguía en manos, en muchas ocasiones, de colegios de monjas y curas.

Es la película, dirigida por una mujer, más nominadas, con nueve candidaturas. Entre ellas las principales, las de mejor dirección novel y mejor película. Dirección, película y guion son las categorías donde suele poner el foco CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas. En ellas son en las que se decide la temática y la representación que tendrá una película, de ahí la importancia que en esta edición de los Goya haya paridad en todas ellas.

Hay otro dato positivo y es que aunque las mujeres ruedan menos películas, cuando las hacen, consiguen más premios. "Aunque hagamos menos películas, lo que estánclaro es que cuando las mujeres las hacen, tienen premios. Así que, que no nos vuelvan a decir que no hay talento", explica Cristina Andreu

Los premios a dirección se dividen en mejor dirección y mejor dirección novel, para aquellos cineastas que han debutado en el año. Ocho nominados en total, de los que cuatro son mujeres. Dos en la categoría de mejor dirección, Icíar Bollaín e Isabel Coixet. Y dos en la de dirección novel, Palomero y Nuria Jiménez Lorang por My Mexican Bretzel. Lorang repite nominación en mejor documental, donde hay otra directora, Paula Palacios con Cartas mojadas.

Si sumamos las tres categorías de cortometraje, ficción, animación y documental, hay todavía más mujeres. Mabel Lozano Biografía del cadáver de una mujer, y Ana Serna y Paula Iglesias con Solo son peces compiten por el Goya a mejor corto documental. En ficción hay una única nominada, Ingride Santos por Beef. Una mujer directora también en la categoría de cortometraje de animación, Carla Pereira -codirectora junto a Juan Fran Jacinto- con Metamorphosis.

En guion también hay ocho candidaturas, cuatro en guion adaptado y otras cuatro en guion original. En adaptado, hay dos mujeres nominadas, aunque ambas son coguionistas. Es el caso de Marina Parés Pulido que escribe junto a David Pérez Sañudo el guion de Ane. También comparte nominación Marta Libertad Castillo, con Bernando Sánchez, por el guion de Los Euopeos, la película de Víctor García León. Y en original, tenemos el tándem de Bollaín y de Alicia Luna con La boda de Rosa, además de la nominación para Pilar Palomero, que además de la dirección firma el librero de Las niñas.

Entre las cinco finalistas a mejor película, hay dos dirigidas por mujeres: Las niñas y La boda de rosa. En el resto, Sentimental, Adú y Ane, hay detrás una mujer como productora. Las productoras también son mayoría en mejor documental y en las óperas primas.

Volvemos a las categorías técnicas. En montaje solo hay una candidata mujer, es Sofí Escudé por Las niñas. Tres mujeres en diseño de producción, Ana Parra (junto a Luis Fernández Lago), por Adú, Guadalupe Balaguer Trelles por Akelarre y Carmen Martínez Muñoz, por Black Beach. Dos mujeres nominadas en los equipos que optan al Goya a mejor sonido, como Josefina Rodríguez por Akelarre o Mar González en el equipo de El plan. Paridad también en la categoría de dirección artística, con dos nominadas, Montse Sanz, por Black Beach y Mónica Bernuy, por Las niñas.

Desde que en 2019 Laura Pedro ganara el Goya a mejores efectos especiales por Superlópez, las mujeres han seguido estando presentes en esta categoría, donde van abriéndose paso. En esta edición hay dos candidatas, dentro de los equipos. Son Ana Rubio por Akelarre y Míriam Piquer por Historias lamentables.

"Se está contratando a mujeres y eso es por la ayudas y los incentivos de la ley de igualdad. Sin las cuotas, la sociedad no puede cambiar. La única manera de seguir con esto es implantando acciones positivas y que se mantengan en el tiempo, no vale conseguirlo un año y volver hacia atrás", comenta la presidenta de CIMA a la SER. Hay todavía trabajo, reconoce Andreu, como lograr que las mujeres estén al frente de películas con gran presupuesto. De momento, en las ayudas generales a la producción que ha resulto ya el Ministerio de Cultura, el 35 por ciento de las películas son de mujeres.

Maquillaje y peluquería, junto con vestuario son categorías en las que siempre ha habido mucha presencia femenina. Este año no es menos. Cinco nominadas en Maquillaje y peluquería y cuatro en vestuario, pleno total, en esta última, con Nerea Torrijos, por Akelarre, Cristina Rodríguez, por Explota, explota, Arantxa Ezquerro, por Las niñas, Lena Mossum, por Los europeos.

A estas candidaturas hay que sumarle las tres interpretativas, mejor actriz, mejor actriz de reparto y mejor actriz revelación, así como el Goya de Honor de este año, que recae en la actriz Ángela Molina y que recogerá en la ceremonia del próximo 6 de marzo en Málaga, en el Teatro el Soho.



A esta 35º edición optan 155 películas estrenadas en 2020. De ellas, 82 son de ficción, 72 documentales y 1 de animación. También están nominados 56 filmes europeos, 16 cintas iberoamericanas y 35 cortometrajes (15 de ficción, 10 documentales y 10 de animación). En el cálculo realizado se han contado todas las categorías, salvo película iberoamericana y película europea.