La actriz Asia Argento acusa de abuso sexual al director de 'The Fast and the Furious'

La actriz italiana Asia Argento ha sido uno de los rostros del Me Too, el movimiento de mujeres que denunció el acoso, el abuso sexual y la discriminación dentro del mundo del cine. Fue una de las primeras que se atrevió a acusar de violación al productor Harvey Weinstein, que ahora está en prisión cumplimiento condena. Lo hizo en una entrevista en el New Yorker del periodista Ronan Farrow, el hijo de Mia Farrow y Woody Allen, en 2017.

Ahora la actriz, hija del director de culto Darío Argento, acaba de denunciar que sufrió acoso sexual por parte del director Rob Cohen, conocido por dirigir la primera entrega del blockbuster The Fast and the furious, y títulos como La momia: la tumba del emperador dragón. Con Asia Argento trabajó en XXX, estrenada en el año 2002, también protagonizada por Vin Diesel o Samuel L. Jackson.

"Es la primera vez que hablo de Cohen. Abusó de mí haciéndome beber GHB [una droga], tenía una botella. En ese momento, sinceramente, no sabía qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama", confiesa Argento en el periódico italiano Il corriere de la sera. Las acusaciones también se incluyen en la autobiografía de la actriz titulada Anatomía de un corazón salvaje, que se publicará en su Italia natal el 26 de enero.

En otro programa de la televisión italiana, Argento también ha explicado por qué no había contado antes lo ocurrido. "Lo descubrí más tarde, hablando con un amigo que me abrió los ojos sobre esa sustancia", se explicó. Pero además, la actriz dice en ese show que después de lo de Weinstein, "no quería crear otra tormenta". El cambio de opinión llegó, reconoce, al escuchar a otras dos mujeres acusar a Cohen, incluida la hija del director.

En 2019, una mujer que usó un nombre ficticio para preservar su intimidad, denunció a Cohen de agresión sexual en 2015, mientras ella estaba insconciente. Era un encuentro de trabajo en el que iban a negociar la participación de un piloto de televisión. En aquel momento, el director también negó la acusación. Ese mismo año, la hija de Cohen le acusó también de agresión sexual en una publicación en su propia página de Facebook, algo que su madre, también corroboró. Tanto Cohen, como su abogado negó los hechos.

El director Rob Cohen ha emitido un comunicado, a través de un portavoz, en el que asegura que ambos han tenido "una excelente relación de trabajo y el Sr. Cohen la consideraba una amiga, por lo que esta afirmación que data de 2002 es desconcertante", explica.