'Bajocero', el potente thriller que enfrenta a Javier Gutiérrez y Karra Elejalde con el espectador

Que la pandemia ha puesto patas arriba los modos de estrenar una película, es algo que ya llevamos tiempo explicando y que, cada semana que pasa, se evidencia todavía más. Este viernes se estrena Bajocero, un thriller de acción español que ha cambiado varias veces de fecha ante los cierres de cines y los toques de queda. Finalmente, Bajocero -prevista para octubre- va a llegar al público, eso sí, lo hará directamente en plataformas, en Netflix.



"Las plataformas han dado mucho trabajo a los actores, pero hay cosas malas y buenas. Una película sin una premiere es raro, pero por otro lado, Netflix va a hacer que esta película se pueda ver en cientos de millones de personas", explica Karra Elejalde, uno de los actores del filme.

Bajocero, no es solamente una película clásica de presos contra policías, sino sobre todo una historia de supervivencia que parte de dos premisas: la de intentar superarse como director y la de buscar de dónde emerge la violencia. Dos policías, Javier Gutiérrez e Isak Férriz son los encargados de transportar a un grupo de presos de una cárcel a otra, una noche de invierno oscura y con niebla.

Presos como Luis Calleja, un gitano adicto al robo, como Andrés Gertrudis, un drogadicto violento, o Florin Opitescu, un matón del este encarcelado, Miquel Gelabert, un político corrupto que decía ser solo el contable de un gran partido en el gobierno, Edgar Vitorino, que interpreta a un joven latinoamericano metido en venganzas personales y Patrick Criado, un chaval que entra y sale de la cárcel y que no tiene graves delitos a sus espaldas. En mitad del camino, alguien ataca el furgón, todo parece un plan para que los presos puedan escapar, pero no está tan claro. Es el personaje de Karra Elejalde, de quién es mejor no saber mucho, para evitar el spoiler.

El director catalán encierra a sus protagonistas en ese furgón, donde emerge la violencia, la complicidad, la ira y, sobre todo, la supervivencia. Policías que se ponen en la piel de los detenidos y detenidos que se alían con los policías. Sobre todo con un brillante Javier Gutiérrez, cuya mirada refleja lo que piensa y siente el espectador.

"El ser humano es violento por naturaleza y esta película lo refleja sin ser excesivamente desagradable", dice el director. "Es un thriller duro, seco, que se empareja con las pelis de los años 70 y 80, de Peckinpah o Carpenter, un cine que creemos que no se está haciendo en España en estos momentos", añade. "Es una película que además se empareja con el drama social y que puede reivindicar ciertos temas, que es mejor que el espectador descubra viéndola para que el giro final tenga efecto".

Lluís Quílez suele apostar por las historias apocalípticas, por la violencia y por los paisajes áridos, nevados y fríos. Lo hizo en su película Out of the dark y también en el corto Graffiti, que estuvo nominado al Goya y que rodó en Chernóbil. El paisaje como elemento configurador de la trama, vuelve a aparecer en Bajocero. "El cine que hago tiene sentido cuando encuentro el lugar en el que sucede. El entorno influye en los personajes, en la trama y es un reflejo de lo que están viviendo. Si a esta peripecia de acción, le incluimos lo meteorológico, todavía eleva más la tensión y coloca a la película en otro lugar", cuenta Quílez

Primero por el encierro en un furgón de policía, en medio de una carretera solitaria con niebla y, después, en un lago helado donde encalla el furgón. "Me atrevo a decir que una escena así no se ha hecho en España", dice el director. Se trata de una escena que obligó a los actores a estar en forma. "Ha sido muy esforzado, todo de noche, con frío y conduciendo un furgón enorme cuando yo me saqué el carné con cuarenta y tantos años. El director era muy exigente. Ha sido más la dificultad física que la de entender al personaje", decía Karra Elejalde.

"Yo disfruto mucho del proceso de creación y aquí tuvimos mucho tiempo de ensayo y de preparar el personaje. Por eso lo más duro ha sido el día a día, el frío, la acción, la noche, el paso de los días y las semanas y la exigencia de un director que no se conformaba con la última toma. Luego ves el resultado de la película y entiendes el porqué. Si la película tuviese ocho meses, nos tendría todavía allí en la sierra de Guadarrama", añade Gutiérrez.

Javier Gutiérrez y Karra Elejalde son los grandes protagonistas. Con ellos este thriller de acción se acaba convirtiendo en un wéstern, que oscila entre la búsqueda de justicia y la venganza, típica del género americano. "Habla de lo que ética o moralmente es justo o no lo es. Y te lo plantea a ti, como espectador", explica Elejalde. "Detrás de tanta violencia, soterrada o no, hay muchísima humanidad por parte de los personajes y eso va a hacer que el espectador empatice con ellos. Va a ser difícil entender a uno y a otro a la vez", añade su compañero de reparto.

Bajocero habla de la violencia, habla de las segundas oportunidades, pone rostro a los crímenes que oímos en los informativos, y abre el debate sobre la justicia, como explicaba Javier Gutiérrez. "Es una película que se diferencia de otras del género porque invita a la reflexión y tiene un tramo final muy brillante en lo que cuenta y cómo lo cuenta", sentencia. Personajes masculinos encerrados en un furgón primero, y después sobreviviendo al frío y a la naturaleza. Las mujeres también están presentes, pues la violencia y los delitos pesan sobre ellas.