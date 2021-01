Verónica Casado: "Me encantaría creer a Simón, pero no creo que hayamos llegado al pico de la ola"

Castilla y León ha decidido poner en práctica lo que ya hizo hace una semana la Comunitat Valenciana: no dar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a quienes se hayan vacunado de manera irregular o incorrecta. Esa dosis por tanto irá a parar a alguien preferente en el calendario de vacunación. Hoy la consejera de Sanidad de esta comunidad ha apelado a la ética de las personas o profesionales, precisamente para que la vacuna se suministre en tiempo y forma. Verónica Casado ha estado en 'Hora 25' con Pepa Bueno para hablar de esto.

Sobre las vacunaciones indebidas

A los que se han puesto la primera dosis tendremos que vacunarlos dos veces. No podemos quitarle la dosis a quien le corresponde. A mí me gustaría que se hiciera por ética y compromiso y que la picaresca no estuviera tan encima de la mesa. Lo que tenemos claro es que estamos investigando las situaciones en las que se está produciendo. Si la razón no es que estén en primera línea desde luego hay que investigarlo. Si eso es un delito o si realmente se ha hecho mal por que es una confusión. Hay que ver si es verdad, si es por un error humano o si es la picaresca y alguien está utilizando su puesto para saltarse el turno... no puede ser. Porque además la estrategia de vacunación está muy bien diseñada.

En Castilla y León no hemos detectado demasiados casos. Hay equipos que están cubriendo una comunidad muy grande. Por este tipo de cosas se habla más de otros que de su trabajo. No tenemos cuantificado el número de personas que se han vacunado indebidamente. No son muchos, son pocos y hay que investigarlos.

Sobre las reacciones adversas de la vacuna

Yo creo que se está haciendo mucho esfuerzo, es una buena vacuna. Tenemos a mucha gente vacunada y no estamos viendo efectos secundarios relevantes. Ha habido menos brotes a nivel sociosanitario. Si alguno está enfermando lo está haciendo mucho más leve. Lo que tenemos que hacer es garantizar esa vacuna y poco a poco ir extendiéndolo. El número de vacunas tiene que llegar en número suficiente.

Seguimos vacunando pero tenemos que hacer reajustes. El ritmo que tenemos de vacunación de profesionales es bueno, seguimos haciéndolo.

Sobre el ritmo de la tercera ola

Me encantaría creer que hemos llegado al pico de la tercera ola, pero no tengo esa sensación. Nosotros hemos tenido una situación muy dura porque habíamos conseguido a finales de noviembre contenerlo, pero a mediados de diciembre hemos visto cómo aumentaban los casos por una cuestión multicausal. Es un virus muy contagioso, la variante británica está con nosotros y hemos tenido un ascenso muy rápido, era casi una pared. Como mucho en los últimos días parece que se ha quebrado la pared, pero no tengo datos para afirmar que hayamos llegado al pico de la tercera ola.