El ajedrez político

Empiezo a a pensar que Pablo Iglesias, tan aficionado al ajedrez político, ha comparado a Puigdemont con los exiliados republicanos sabiendo perfectamente lo que decía, quiénes se iban a movilizar y cuál sería el coste y la ganancia de esas declaraciones en Salvados. Una manera de agitar el avispero en las elecciones catalanas y de paso en el Gobierno. Lo que pasa es que estas declaraciones siguen un patrón. La fórmula relativa a las ideas, querer hacer ver que alguien es culpable por tenerlas. En este caso dijo sobre Puigdemont que "se ha jodido la vida por sus ideas". Hace años ya dijo sobre Otegi que "nadie debería estar en la cárcel por sus ideas". En realidad todo el mundo que está en la cárcel lo está por sus ideas, pero no por pensarlas, sino por ejecutarlas. Ese argumento de Iglesias también fue utilizado con Leopoldo López, el opositor al chavismo que fue encarcelado por Maduro. Entonces Iglesias dijo: "Nadie debería estar en la cárcel por sus ideas". Pero añadió algo más en este caso que no añadió en los otros dos: "Hay que respetar la legalidad de los países". Las adversativas mueven el mundo. Lo mueven para donde a uno le interesa moverlo. Iglesias sabe que Puigdemont no es un exiliado, aunque le interese no saberlo; y también sabe que no hay exilio más peligroso que el del lenguaje.