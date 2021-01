Iñaki Gabilondo: "Tenemos un problema que tenemos que reconocer: España no funciona"

Este lunes, Iñaki Gabilondo llegaba a su cita puntual a tomarse un café con Àngels Barceló con un tono pesimista por lo que estamos viviendo en la evolución de la pandemia. "Les da menos miedo confinar que reconocer que están confinando. Es una sensación de que no hay capacidad de arriesgar", reflexionaba en primera instancia el periodista, quien cree que tenemos un problema que debemos reconocer: "España no funciona. Tiene problemas de estructura, de desajustes y una sensación de ineficacia".

Regresar a la casa de tus padres cuando menos te lo esperas

Tomando café conocemos a Marta Canet, somelier que se quedó sin trabajo por el covid y ahora busca la manera de reinventarse. A sus 32 años, Marta vivía con su pareja, pero por "situaciones personales" ha tenido que volver a vivir con sus padres, está en ERTE y considera esta vuelta al hogar de toda su vida como un "fracaso personal".

"Soy una persona ambiciosa y siempre decía que no volvería más. Es complicado, pero tengo la suerte de haber podido volver", comenta Marta, quien recuerda la frase que le dijo su madre cuando le preguntó sobre su vuelta a casa: "A mí me encanta que estés aquí, pero me gustaría que estuvieras porque quieres, no por obligación"

📽El mensaje que la madre de Marta le dio cuando regresó a casa y que jamás olvidará pic.twitter.com/bDyzAxmHD4 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) January 25, 2021

Ahora, Marta está intentando encontrar trabajo y retomar hobbies que tenía como la costura y hacerse una marca, y cree que es imposible volver, cuando la normalidad regrese, a un punto en el que se estaba antes de la pandemia. “Es un tiempo que pierdes en todo. Si volvemos a la nueva normalidad, no volveremos al punto en el que estábamos. Estaba en un punto en el que me iban a ascender, pero no creo que si vuelvo me asciendan”, comenta y solo pediría volver a lo que tenía.

Pero la situación de Marta no es la única en su círculo de amigos y reconoce que todos los que viven de la hostelería se encuentran en la misma situación, y los que no trabajan en este sector, han visto alterados sus planes en todos los ámbitos.

La recomendación literaria

Azaña: los que le llamábamos don Manuel, de Josefina Carabias, es la recomendación de Iñaki Gabilondo de esta semana. "Es lo más goloso que he podido ver", asegura el periodista.