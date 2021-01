La polémica del día

El barrio madrileño de Ciudad Lineal está movilizado contra la decisión de su Junta de distrito de borrar un mural que se pintó hace dos años por iniciativa ciudadana para homenajear a mujeres luchadoras por la igualdad como Rigoberta Menchú Rosa Parks o Frida Kalo. El mural no se ha degradado, ninguna investigación reciente ha descubierto sombras en las biografías de las homenajeadas ni el barrio ha reclamado renovar la estética del muro. Lo único que ha cambiado es que Vox está ahora en el Ayuntamiento, es el que ha reclamado el cambio por su “mensaje político” y es el que ha arrastrado a Ciudadanos y PP, que en 2018 votaron a favor de impulsar esta obra. Porque el apoyo de Vox debe ser alimentado periódicamente para saciar sus obsesiones.

Dice el alcalde de Madrid que tan democrático fue la decisión de pintar el mural como ahora lo es la de borrarlo. Bueno… aquella fue por unanimidad política y ciudadana; esta, no. Dicen que es más propio de un polideportivo homenajear a deportistas paralímpicos - como si no hubiera decenas de muros en instalaciones municipales para tan noble causa -, aplicando un criterio de idoneidad tan estricto que llevaría a retirar el nombre de Adolfo Suárez al Aeropuerto de Barajas por no haber sido piloto en vida. En fin, es tan evidente lo que ha pasado que intentar explicarlo resulta inexplicable.