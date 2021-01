La opinión de Carles Francino

Está claro a estas alturas de la pandemia que la inmensa mayoría de gente está harta -estamos hartos- de recibir malas noticias. Cuando no es un retraso en las vacunas es una nueva cepa del virus; cuando no es la fiesta de cuatro descerebrados es la polémica por los que se saltan la cola para inmunizarse; se implantan nuevas restricciones por todas partes… y ya ni hablamos de la bronca política. Vale, lo sé, lo sabemos.

Y está, claro, la desesperación del personal sanitario. Si leyéramos cada día los mensajes que difunden médicos, enfermeras, cuidadores… alertando de lo mal que está todo, llenaríamos dos programas. Y ya sé que no se trata de eso, pero déjenme que les ponga un par de ejemplos. Eva Martín, enfermera de urgencias: “Abandono este barco. Siento ira y odio y yo no soy así. Todavía hay gente que se va de fiesta, todavía hay locales que las organizan y se les permite. No quiero saber nada más; cuidaos y sálvese quien pueda”. Luis Cabezudo, internista: “Hoy, por primera vez en mi vida, he tenido que limitar a un paciente porque su máquina de alto flujo la necesito para otro que creo que tiene más posibilidades. Esta decisión no iba en mi pack vocacional. Espero que sea la primera y última vez”. Y lo remata con el hashtag #SalvarLaNavidad.

Son sólo dos casos, ¿eh?; tendríamos un montón más, pero quiero terminar con otro... De signo distinto. Y si alguien le parece ñoño o buenista pues ya lo siento, pero a mí me va este rollo. Ernesto Botella, especialista en medicina interna, en Madrid: “Hoy cogí un taxi -dice- mientras hablaba con el taxista ha salido que era médico. En ese momento ha parado el taxímetro. Me ha llevado el resto del trayecto gratis. Al final se ha despedido diciendo: «Muchas gracias por todo y fuerza»”. ¿Es una historia muy pequeña? Ya lo sé. Pero creo que tiene un significado muy grande.