Según un estudio, más de 44 millones de personas recibieron algún tipo de ayuda de las fundaciones en 2019

España cuenta con más de 9.200 fundaciones. De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) sobre el sector fundacional, realizado por tres investigados de distintas universidades, fueron más de 44 millones de personas las que recibieron algún tipo de ayuda por estas entidades en el año 2019. El gasto de este sector se estima en 8.500 millones y sus actividades se realizan en ámbitos muy diversos: social, educativo, medioambiental, de investigación o cultural. Con la pandemia su labor se ha vuelto más importante que nunca, pero muchas han tenido que reorientar sus proyectos para poder seguir ayudando a la sociedad.

Hoy se ha asomado a 'La Ventana' Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones, para tratar de arrojar un poco de luz a un mundo que, en términos generales, es bastante desconocido para la sociedad española. “Las fundaciones son las grandes desconocidas; se conocen los nombres de las más importantes, pero se desconocen sus actividades”. Silverio ha tratado de acabar con algunos de los tópicos que se vierten sobre ellas. Ha señalado que “la mayoría de las fundaciones son pequeñas, no superan los 50 mil euros de dotación fundacional”, aunque las fundaciones más famosas sean las asociadas a empresas grandes como la Caixa o Telefónica. Asimismo, ha remarcado que en España estas entidades no se mueven por intereses privados. “Las fundaciones estamos por el interés general, no hay ninguna fundación de interés particular; no son viables estas fundaciones en España”.

Con relación a la financiación de estas entidades, Silverio ha comentado que el modelo español de mecenazgo es “sólido”, pero todavía tiene margen de mejora. “El modelo de mecenazgo español es bueno, pero no esta al nivel de los países de nuestro entorno; sería deseable tener unos incentivos mejores al mecenazgo, como en el modelo de Francia”.

Hoy en 'La Ventana' hemos podido conocer de primera mano algunas de las historias que explican la importancia de la labor de las fundaciones. Antonio Bayano es una de las muchas personas que se han beneficiado de su trabajo. Nos ha contado que encontrar una fundación “le dio la vida”. Desde hace dos años Antonio vive en una casa gracias a la fundación "Hogar sí, fundación Rais”, que le encontró un hogar tras llevar más de diez años viviendo en la calle. Otras de las historias que hemos podido escuchar ha sido la de Samuel Palomino, una violista que reside en España gracias a una de las becas de la fundación Albéniz. “Esta fundación ha ayudado a mas de 800 jóvenes a lo largo de los años y gracias a ella vine aquí”.

En tiempos de Covid, las fundaciones se han vuelto mas necesarias que nunca. Silverio ha subrayado que durante los tiempos de crisis su labor se complica porque tienen que atender a un mayor numero de personas. “Las fundaciones en las crisis se convierten en médicos generalistas y atienden a más colectivos y cuanta más necesidad hay, más gente tenemos que emplear”. Todo ello, según nos ha contado, con un presupuesto que se ve mermado paulatinamente y ha querido aprovechar para dejar en el aire una reflexión. "¿Cómo es posible mantener el gasto, cuando el ingreso disminuye año a año?".