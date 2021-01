Sílvia Abril desvela el brutal accidente que sufrió en su juventud y que acabó en siniestro total

El Grupo, el programa que cada sábado presentan Sílvia Abril y Toni Acosta está lleno de anécdotas divertidas, de esas que te sacan varias carcajadas y en la última edición publicada hasta la fecha, las dos actrices y humoristas compartieron anécdotas en la carretera sobre su destreza al conductir.

Sílvia, que tiene como característica ser un auténtico desastre, compartió una anécdota que pudo haberle costado muy cara. "Yo tengo un santo accidente... empotré un Golf contra una torre de la electricidad porque iba medio dormida buscando a mi churri al teatro", reconoció la actriz catalana.

"Salí de casa medio dormida, a eso de las 12 de la noche, habían cambiado el sentido de una calle, y crucé una avenida enorme y se me llevaron por delante dos coches de la Cruz Roja que iban a asistir a otro accidente y me empotraron, el coche quedó abierto en dos y a mí no me pasó nada", relató Sílvia ante la estupefacción de su compañera Toni.

"Yo entré a urgencias pidiendo que si me operaban que me quitasen también la celulitis", concluyó con buen humor una Sílvia que como su compañera Toni Acosta ha empezado el 2021 lesionada en uno de sus pies.