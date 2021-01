Mario Suárez: "¿Luis Suárez? Igual el Barça no respetó lo suficiente al Atlético al traspasarlo"

Mario Suárez, capitán del Rayo Vallecano y exatlético, estuvo anoche en El Sanedrín de exjugadores con Álvaro Benito, Raúl Ruiz, Kiko Narváez y Gustavo López para analizar cómo está su Atlético de Madrid de intratable en Liga y sobre la actualidad de su club que pasa por la eliminatoria copera frente al Barcelona que tienen esta semana.

Las comparaciones no son tan odiosas

Uno de los grandes temas centrales en los que giró la charla entre Manu Carreño y el jugador del equipo rayista fue sobre la actualidad del Atlético de Madrid, un crucero que va a ritmo de campeón al son del Cholo y de los goles de Luis Suárez. La adaptación del argentino a nuevos sistemas y del uruguayo que hace irrisorio el movimiento del Barça en este mercado invernal hacen prever que pudiesen volver a levantar el título como hizo Mario Suárez en la temporada 2013/14, en la que participó alrededor de una veintena de encuentros.

"Teníamos un equipo muy sólido, muy rocoso. Diego Costa las metía todas arriba y encima a balón parado éramos muy fuertes", comienza exponiendo Suárez que al ser preguntado por sus preferencias, esto responde: "¿Con cuál me quedo? No sé, yo me quedo con el once en el que estaba yo. Ahora proponen más que lo que hacíamos nosotros. Sabíamos que si queríamos ganar a aquel Barça o Madrid teníamos que jugar a eso, porque de tú a tú no podíamos competirles", argumenta sobre aquel año exitoso de los colchoneros cuando levantaron su última Liga.

A este ritmo increíble de los rojiblancos, a muchos se les hace complicado pensar que al final de temporada no sean campeones, uno de ellos el propio Mario Suárez: "Me cuesta mucho creer que un equipo del Cholo pueda perder en la segunda vuelta seis o siete partidos", afirmó convencido.

La gran figura de este Atlético con Marcos Llorente está siendo Luis Suárez. El uruguayo está marcando las diferencias, así opinó sobre la llegada del exdelantero del Barcelona: "Que se pueda ir a un rival directo es lo que más sorprende. Igual no respetaron desde el Barcelona al Atlético de Madrid lo suficiente".

La eliminatoria de octavos frente al Barcelona

El capitán del Rayo Vallecano en El Larguero con Manu Carreño y el resto del sanedrín de exfutbolistas: "No hay que dar nada por perdido. Hay que luchar. A Messi habrá que tratar de frenarlo, con el césped no creo que se encuentren muy bien porque no está en las mejores condiciones y puede ayudarnos".

Filomena y la mala gestión del Rayo Vallecano

Mario Suárez: "Nunca había vivido nada así, también tenía miedo. Tuvimos que empujar coches y teníamos miedo de tener un accidente, los jugadores teníamos miedo de tener un accidente. Mis compañeros y yo preferíamos perder los tres puntos que perder la vida".