Salvador Illa ya no es ministro. Tras el Consejo de hoy se ha despedido, llevándose con él el momento más duro del mandato y dispuesto a estar allí donde sea más útil. Ambas, frases textuales. Y como sus compañeros de filas socialistas consideraron que ese lugar era la candidatura para presidir la Generalitat de Catalunya, el titular de Sanidad durante un año y 16 días ha emprendido viaje de vuelta a casa agradeciendo sus contrincantes que le hayan hecho un gran regalo: tenerle presente en la campaña electoral de la que él estaba supuestamente ausente, dirigiéndole todos sus dardos envenenados.

Un favor que ahora veremos cómo devuelve, porque el ministro de Sanidad saliente había advertido por activa y por pasiva que estaba dedicado al ministerio al 101% y que no actuaría como candidato hasta que no pudiera dedicar a esta acción el mismo porcentaje en interés y capacidad. Así que se supo su nuevo destino, las críticas, pues, le llovieron por no abandonar antes de la cartera, críticas sustituidas ayer por otras que hacían hincapié en todo lo contrario: abandonar el cargo demasiado pronto.

Incluso sus socios de gobierno le afearon que el jueves no dé la cara en el Congreso por la tercera ola pandémica. En fin, un jeroglífico político digno de aquel aforismo popular que advierte de que "hagas lo que hagas, te van a criticar". Este ha sido, pues, hasta hoy el activo Illa. A partir de mañana puede llegar el pasivo, porque deberá demostrar si el efecto ya existe, si se mantendrá hasta el 14 de febrero. Y si la evolución de la crisis sanitaria le premia o le castiga a él y a otros de sus rivales. Porque de esto van a ir los comicios catalanes de acción, más que de devoción, de consistencia, más que de esencia, de gestión, más que de ideología. Aunque esto parezca un desatino, porque tiempo ha no podía concebirse una cosa sin la otra. Se gestionaba de acuerdo a unas convicciones. Los oyentes lo recordarán. Era cuando se levantaban los adoquines para encontrar la playa.