"En la primera ola había luz al final del túnel, ahora no, ahora va a peor": una enfermera portuguesa

Portugal vive los días más duros de la pandemia con un nuevo récord de fallecidos por COVID-19 y unas cifras de contagios disparada. El país luso, consciente de las carencias de su sistema sanitario, fue uno de los que confinó en la primera ola con suficiente efectividad. Esta tercera ola está socavando la frágil red de salud de nuestros vecinos y las ambulancias hacen cola en los hospitales para ingresar a nuevos pacientes. Lo último que sabemos es que las autoridades ya se están planteando trasladar pacientes a otros países. Hemos hablado con Giuliana Masi, enfermera de cuidados intermedios en el hospital Pedro Hispano de Oporto.

Colapso de los hospitales

Vivimos una situación muy dramática, desde noviembre vivimos una situación catastrófica y no hemos parado desde entonces. El sur ha empezado a sufrir ahora más los casos. Estamos recibiendo pacientes del sur. No sé si es cepa británica, pero desde noviembre no damos con tantos pacientes.

Es muy difícil dar cuidados a los pacientes con COVID y sin COVID. No nos podemos olvidar de ellos. Mi servicio, que es una unidad de cuidados intermedios ha podido duplicar las camas. También la capacidad de UCI para poder recibir más pacientes, pero estamos llenos.

Nada que ver con la primera ola. En la primera no estábamos habilitados para recibir a los pacientes COVID, pero había luz al final del túnel y ahora no. Ahora es todo cada vez peor y peor.