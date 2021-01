Los colones

Creo que los que se han colado recibiendo la primera dosis de la vacuna deben recibir la segunda dosis por el mismo motivo que si alguien abandona un barco hundiéndose antes de que le toque, la solución no es devolverlo. Qué nos interesa más, que esas personas estén vacunadas o que, para castigarlas, las dejemos sin vacunar por ahí y perdamos esas dosis administradas. Me parece un debate un poco tonto, o sea que entiendo que haya debate porque nos gusta muchísimo debatir cosas que no van a ninguna parte. Escuchaba hoy al presidente valenciano, que decía que no deberían recibir la segunda dosis, y mi impresión es que de esta manera se prioriza el castigo al bien común. Un castigo además que pagamos todos porque esas dosis se pierden, y luego a esa gente hay que ponerles otras dos. Lo lógico es que asuman responsabilidades, que terminen de vacunarse, que aprendan la lección y que no molesten.