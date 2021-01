Los retos a los que se enfrenta España y Europa con la vacuna, según el presidente del comité de Bioetica

La vacunación avanza en España. Ya son más de 88.000 personas las vacunadas con las dos dosis necesarias y más de un millón han recibido al menos la primera. En total, un 91,9% de las vacunas se han administrado ya entre los profesionales sanitarios de primera línea y las residencias de mayores. Ahora, en las próximas semanas, llega el turno de las personas mayores de 80 años. "Planteábamos en la última actualización si había que seguir con el personal sanitario ya de segunda y tercera línea o ir a los mayores de los 80 años", explicaba en Hoy por Hoy Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética.

Tal y como señalaba de Montalvo, existen cuatro riesgos a la hora de afrontar la pandemia y la estrategia de vacunación y en este caso, al encontrarnos en una fase de pico en la que los contagios siguen aumentando, evitar la alta mortalidad es el objetivo. Indicaba que en caso de encontrarnos en un momento "meseta", se podría haber apostado por cortar la transmisión.

Por otro lado, sobre quienes han incumplido el protocolo de vacunación y se han vacunado cuando no les correspondía, cree que hay que administrarles la segunda dosis (al contrario de lo propuesto por la Comunidad Valenciana y Castilla y León), porque si no, cree, sería jugar con la salud de estas personas.

La estrategia española, la "más robusta" en comparación con otros países

Para el presidente del comité de bioética, "no podemos dejar de ser transparentes" y se refería directamente tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas, que en estos momentos se enfrentan a la UE por el número de dosis distribuidas. "La transparencia afecta también a las compañías farmacéuticas. Si no nos podemos fiar de ellos también puede traer consecuencias. La sociedad está aguantando mucho y hay que tener cuidado"

"Hemos superado el reto de la desconfianza hacia la vacuna, pero tenemos dos nuevos retos: la desconfianza en las instituciones y la insolidaridad", añadía de Montalvo.

En este sentido, considera la estrategia española como la "más robusta en comparación con el resto de países" y señala que en el caso español se tienen en cuenta criterios éticos y sociológicos a la hora de afrontar la campaña de vacunación, mientas que en otros países, asegura, son criterios "puramente científicos". "Aquí no se decide sobre vacunas, sino sobre personas", continua

Las elecciones en Cataluña sí se podrían celebrar

Sobre la celebración de las elecciones en Cataluña, defendía que la gente acuda a las urnas y considera que el "sacrificio" merece la pena para la democracia.

Por último, también valoraba la posibilidad de que exista una cartilla que certifique de quien se ha vacunado y quien no: "No me parece adecuada porque la vacuna no es accesible a todo el mundo".