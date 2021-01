La opinión de Carles Francino

Dice el refrán que contra gustos no hay disputas. Así que yo me agarro a eso para confesar que me interesan bastante más las historias que las opiniones. Quiero decir, si un artículo o una tertulia empieza con “yo creo tal cosa o tal otra”, pues me atrae menos que si alguien dice “a mí me pasó, o yo conozco a alguien que le pasó tal cosa o tal otra”. Y de esas historias luego surgen opiniones, claro, pero ya no van teledirigidas. No es alguien desde un púlpito impartiendo su doctrina, sino compartiendo experiencias que pueden sugerir algo a los demás.

Y hace un par de días, leyendo ‘La Vanguardia’, me topé con dos artículos, de dos mujeres que retrataban el mismo paisaje. Vamos a llamarle, para ser generosos, el paisaje de los hombres confundidos. Digo confundidos, pero también podría referirme a los gañanes o a los acosadores aparentemente más finos, que pueden parecer formatos distintos, pero que desembocan en lo mismo: la íntima convicción de que son machos irresistibles para una mujer y que, en el momento de la verdad, ya sea en el asiento de un avión o en la entrada de un hotel, acabarán sucumbiendo a sus encantos. Y si no es así, y si las cosas no ocurren de acuerdo a su propio guión, pues son esas mujeres las que tienen un problema en la cabeza.

Son dos historias muy bien contadas, hay tanto cabreo en ellas como sinceridad, y por eso creo que tienen más valor que 40 teorías expuestas de manera abstracta. No es casual que la última canción -y el último- video de Zahara, ‘Merichane’ haya provocado un bombazo en las redes, con un montón de gente contando vivencias parecidas. Historias donde aparecen hombres que, por desgracia, están confundidos; muy confundidos. O algo peor.