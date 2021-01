De "gracias, guapa" a "lo deseas tanto como yo": Hombres que no entienden que ellas deciden por sí mismas

‘Los hombres no lo entienden’ y ‘Gañanes a bordo’. Así se titulan las dos columnas publicadas este domingo en La Vanguardia por Llucia Ramis y Mariángel Alcázar, respectivamente. Dos mujeres de generaciones diferentes que coinciden en el contenido de sus escritos: experiencias relacionadas con el machismo sufrido. Como las que relatan en sus columnas, y como las que siguen sufriendo cada día las mujeres.

Llucia, con un conocido que interpretó intenciones sexuales por su parte por pasar un fin de semana juntos. Mariángel, con un pasajero de su avión que la trató como a una niña pequeña y ante sus quejas respondió que las mujeres están “muy creciditas”. Dos historias distintas con un mismo relato: el privilegio del que creen disfrutar -y, en muchos casos, disfrutan- los hombres y cómo éste oprime a las mujeres día sí y día también.

En palabras de Mariángel, este tipo de experiencias dejan una sensación de cabreo en la mujer que las vive porque “tienen la capacidad de traspasarte a ti el problema, de que parezca que eres tú la que has hecho algo mal ”. Llucia añade que, “aunque es verdad no se puede generalizar, el comportamiento de algunos hombres afecta a todos las mujeres, y todas las mujeres han sufrido situaciones similares”. Sostiene, por otro lado, que el problema reside en que “los hombres no entienden que lo que hacen las mujeres no responde a satisfacer sus deseos”.

Por otro lado, Llucia alerta de la figura del “aliado”. “El hombre que decide deconstruirse y formarse en una nueva masculinidad, y habla de ello desde la perspectiva del hombre”. Pero advierte del error que supone “teorizar y hacer público algo que tiene que llevar a la práctica y agradecer a las mujeres que han hecho posible que se de cuenta de sus errores”.

Mariángel, además, se da cuenta de la situación que se viene produciendo desde que el movimiento feminista ha ganado músculo en los últimos años. “Están descolocados”, dice, porque empiezan a ver tambalearse un privilegio del que siempre han disfrutado y que creen suyo por naturaleza. Un privilegio que ha sido el germen de las historias que relataban Llucia y Mariángel en La Vanguardia. Dos historias que, recuerdan, no son sino la punta del iceberg de una enfermedad sistémica.