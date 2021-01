España - Noruega: sigue en directo el partido del Mundial de balonmano 2021

España: Pérez de Vargas (P), Corrales (P), Hernández (P); Entrerríos, Sarmiento, Maqueda, A.Dujshebaev, Goñi, Cañellas, Morros, D.Dujshebaev, Solé, Gómez, Fernández, Ariño, Figueras, Guardiola y Marchán.

Noruega: Saeveras (P), Bergerud (P), Sagosen, Overjordet, Myrhol, Jakobsen, Overby, Tonnesen, Jondal, Aar, Bjornsen, Johannessen, O'Sullivan, Tangen, Pettersen, Reinkind, Solstad, Gulliksen y Blonz.
Pabellón: New Capital Sports Hall.

New Capital Sports Hall. Hora y televisión: 20.30/Teledeporte.

Todo o nada para España

La selección española masculina de balonmano buscará este miércoles (20.30 horas/Teledeporte) el billete para pelear por las medallas en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Egipto, lo que pasa por eliminar a la actual doble subcampeona, una Noruega con un gran poderío ofensivo que lidera Sander Sagosen.

España, 366 días después de reeditar su corona continental, inicia la recta final del Mundial con buenas sensaciones. De menos a más en su juego, la actual doble campeona de Europa llega al primer cruce a vida o muerte al alza e invicta tras sus primeros seis partidos, una racha que espera mantener para volver a unas semifinales mundialistas seis años después.

Tras el sufrido empate ante Brasil (29-29), la trabajada victoria ante Polonia (26-27) dio paso a la paulatina mejor versión de los Hispanos que en la Ronda Principal han afianzado su candidatura con un gran partido ante Alemania (32-28) y uno sin fisuras ante Hungría (36-28), aunque ahora ya no hay margen para el error y los despistes, y menos ante seguramente el primer candidato real de los que se ha encontrado hasta el momento.

Noruega fue una de las selecciones protagonistas en el tramo final de la pasada década con tres medallas en los últimos cuatro grandes torneos internacionales, con dos subcampeonatos mundiales consecutivos (2017 y 2019) y un bronce continental en 2020, unos éxitos que la convierten en un rival muy peligroso, sobre todo si no se frena su ataque. Francia, en su única derrota hasta el momento, lo logró (28-24) y Portugal también consiguió que no superase los 30 goles (29-28), aunque no tuvo tanto éxito.

Sagosen, la gran amenaza

Y para ello, la defensa española, que ha rayado a buen nivel desde su flojo inicio en el debut ante Brasil, deberá esmerarse en desactivar todo lo posible a Sander Sagosen. El central de 25 años, clave en los últimos éxitos de su combinado nacional, está en el mejor momento de su carrera y está considerado por muchos como el mejor jugador del mundo en la actualidad.

El jugador del Kiel, con el que se ha proclamado el pasado mes de diciembre campeón de Europa ante el Barça, al que endosó siete goles, es el auténtico generador en su equipo, ya sea con goles (50, lo que le deja como segundo máximo goleador en este Mundial), con asistencias (37, más de seis por partido) e incluso en defensa.

Ha sido el segundo más usado por Christian Berge y acumula ya más de cuatro horas en la pista, un factor que puede ser importante si el encuentro se endurece en el nivel físico, aunque esta es otra de las virtudes noruegas, junto al contragolpe. El lateral Harald Reinkind y el central Goran Sogard Johanessen y los siempre hábiles extremos que da este país son otros peligros en ataque.

España, que llega con menos carga en forma de minutos en sus jugadores, tendrá que echar mano de nuevo a su paciencia en ataque para desarmar la defensa rival y evitar errores que se conviertan en goles fáciles de su rival. Hasta el momento, su juego ofensivo, bajo la batuta de Raúl Entrerríos, también está brillando y afronta esta vital cita con una portería muy solvente, sobre todo con Gonzalo Pérez de Vargas, todo un muro ante Alemania y Hungría y dispuesto a tomarse la revancha ante Sagosen.

España y Noruega no se han visto las caras en los últimos años en un gran torneo y sus dos últimos duelos fueron en 2019, con victoria de los Hispanos por 27-28 y 30-31. En total, los noruegos llevan 17 partidos consecutivos, desde 1997, sin ganar a España.