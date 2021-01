Lorenzo Caprile: "Mara, a mí me han enseñado que no se escupe en la mano que te da de comer"

Lorenzo Caprile llega esta noche El Faro bajo el seudónimo de 'Juana' y charla con Mara Torres durante la madrugada de la Cadena SER de toda una vida dedicada a su pasión: la moda. Visita en los primeros minutos de esta conversación el mar y la casa de su infancia, de una familia adinerada, que recibía los fines de semana a sus amigos mientras su madre preparaba platos italianos. Caprile reconoce el apoyo y la inspiración de sus padres, a pesar de su mente conservadora, y de sus hermanos para lanzarse a lo que eran "profesiones rara", como la de modista, a finales de los 70.

Ahora su nombre está vinculado al éxito y al prestigio de la moda, no solo en este país, sino también en extranjero. En esta entrevista prefiere no entrar a comentar la situación de la realeza española, a la que vistió en varias ocasiones, aunque reconoce que él sabe muy bien que no debe "escupir en la mano que le da de comer". Reconoce también que la entrega a su trabajo es lo que marcado toda su vida y reflexiona sobre la felicidad y el amor junto a Mara Torres.

Es esta conversación también un reivindicación de la situación en la que la pandemia ha dejado a la industria de la moda, "ya maltrecha de antes", que ahora intenta renovarse y adaptarse en un futuro de profunda crisis y cambio.