Juan Pérez Floristán: "Llevo tres meses llorando"

Juan Pérez Floristán (Sevilla, 1993) agradece cada vez que visita el mar, porque siente que le pone los pies en el suelo. Nace en el sur, pero pasa los veranos de su infancia en un pueblo navarro, lo que le hace sentirse de un lado y del otro de forma muy profunda. Recuerda en los mejores minutos de esta conversación a sus abuelos y lo que estaba en la habitación de su infancia y que ha conformado su cultura generacional: 'Mafalda', 'Mortadelo y Filemón' y 'Asterix y Obélix'... Este 'Calabacín', seudónimo que elige para esta madrugada, conversa durante media hora con Mara Torres en la Cadena SER y se desnuda como nunca.

Juan con 27 años ya se ha recorrido medio mundo dando conciertos. Empezó tocando con su madre, profesora de piano y su maestra, y no ha parado desde entonces. Reconoce su facilidad para el estudio, su predilección por la disciplina, pero deshecha la idea de "virtuoso", porque, dice, lleva implícito el poco esfuerzo, y él ha sudado mucho para estar donde está. Una dedicación absoluta de la que no culpa a nadie excepto a él, reconoce, con la dureza de una reflexión de ese calibre, que tuvo que renunciar a las cosas que le tocaban a su edad, por implicación propia.

En esta conversación se sincera por completo sobre el proceso de descubrimiento de sí mismo que ha vivido en los últimos meses, forzado por el parón de la pandemia, en el que se ha encontrado el niño que había sido y que nunca pudo sacar, forzado por una disciplina y una dedicación completa al piano desde niño. "Cuando miro atrás me doy cuenta de que he asumido mucha responsabilidad desde muy niño, sepulté al niño que era, me he dado cuenta hace solo tres o cuatro meses y está siendo un proceso muy doloroso", ha explicado. "Yo no me permitía emociones negativas porque tenía que funcionar, tenía que tocar. Pero, ojo, apasionándome, quise que fuese así, lo elegí", añade Floristán.

Reconoce que necesita una red de amigos, los de siempre, que mantiene con esfuerzo a pesar de las ausencias por sus giras musicales. Floristán intenta aclararse y "dedicarse a la música en su vida pero no dedicar su vida al trabajo de músico", deja en esta conversación su pasión y su esfuerzo, su decisión de convertir su vida profesional, pero sobre todo la profesional, en lo que siempre ha querido.