Preocupación en el fútbol español por la tercera ola de COVID

Presidentes de clubes españoles explican a la Cadena SER que a pesar de que el protocolo de la liga es muy estricto y funciona no pueden hacer más dentro de sus instalaciones, pero el aumento de los contagios les pone muy nerviosos.

Según hemos podido saber los clubes hacen hacen controles voluntarios de carácter privado y cada vez aparecen más positivos, algunos incluso el mismo día de partido en la puerta del estadio en trabajadores propios y externos que deben acceder al recinto para cumplir con sus obligaciones.

Con todo esto se empiezan a tomar medidas como la obligatoriedad de acceder al estadio con mascarillas FFP2 algo que hasta la fecha no ocurría. Algunos clubes consultados por El Larguero se llegan a plantear volver a los entrenamientos no grupales como en el mes de mayo al no poder controlar los contactos estrechos de sus futbolistas en el ámbito privado. Los entrenadores y jugadores consultados por este programa fuera de micrófono no quieren ni pensar esta opción porque lo considerarían tremendamente perjudicial para la preparación física de la plantilla