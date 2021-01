Antonio Romero: "Por primera vez veo la renovación de Ramos cerca de la ruptura"

Siguen pasando los días, cada vez está más cerca el 30 de junio, y la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid no progresa y sigue siendo el tema principal de las tertulias deportivas. El Sanedrín de El Larguero ha analizado la última hora de una negociación que, como ha contado Antonio Romero, no está en su mejor momento.

"Creo que el entorno de Sergio Ramos sigue transmitiendo la idea de que no existe ninguna oferta en firme del Real Madrid. Siguen transmitiendo la idea de que consideran que a Sergio Ramos no se le está tratando como el capitán y el emblema del club", ha contado el narrador del Real Madrid en Carrusel Deportivo.

En esta misma línea, ha continuado: "Por primera vez en lo que llevamos de temporada, veo la situación muy fría, cerca de la ruptura, y por primera vez soy más pesimista que optimista. Para que no haya ruptura tiene que haber la intención de dialogar por las dos partes. Como ninguno piensa mover ficha, la situación está enquistada y a día de hoy con difícil solución".

Por su parte, Julio Pulido ha sido más positivo. "Creo que va a terminar bien. Soy optimista porque como he escuchado otras veces decirse de todos a través de terceros y luego darse un abrazo, pienso que va a pasar lo mismo", ha opinado.

Por último, Antonio Romero ha rematado: "Al margen de lo económico, Sergio Ramos tiene la sensación de que en el club se están moviendo en su renovación de una manera que no merece un emblema del Real Madrid. Tiene la sensación de que le están tratando como a Luka Modric, pero que no es Luka Modric, que le están tratando como a Casemiro, pero que no es Casemiro. Tiene la sensación de que como está la situación como está, en el Real Madrid no se le está dando el trato que merece el capitán y emblema del Real Madrid, no solo en lo económico. Creo que lo más importante en este caso es que Ramos considera que el Real Madrid no está poniendo toda la carne en el asador".

Luis Fernández, en El Larguero

'El Machote' pasó por El Larguero con Manu Carreño y aseguró con mucha contundencia que "Mbappé se va a quedar en el PSG". "Va a acabar esta temporada y después seguramente hablará con el PSG para prolongar el contrato", explicó.

Además, añadió: "No te puedo decir que va a acabar renovando por el momento, pero no está en fin de contrato. El club ya está sentándose y hablando con Mbappé y Neymar. Tienen buena conexión, se entienden bien, si tienes la posibilidad de quedártelos, te los quedas".