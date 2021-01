Luis Fernández: "Mbappé se va a quedar en el Paris Saint-Germain"

El entrenador de fútbol francés, Luis Fernández, pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ para charlar un rato con Manu Carreño sobre toda la actualidad deportiva.

El jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé desveló el pasado viernes que está en conversaciones con su actual club para renovar, además también confirmó que está "feliz" en la capital francesa y que "pronto" tomará una decisión sobre su futuro, por el que sigue esperando el Real Madrid.

Ante esta situación, el exentrenador del PSG se mostró rotundo: “Mbappé se va a quedar en el Paris Saint-Germain”, aseguró. El jugador francés, campeón del mundo en 2018, tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2022.

La leyenda del fútbol francés como entrenador detalló también que no sabe si el PSG tiene dinero para hacer incorporaciones a la plantilla: “Pasta no sé si hay para Messi, pero además de Neymar y Mbappé están Di María, Icardi, Sarabia, Kean…”. El entrenador afirmó que el sueldo del argentino es muy elevado y más sabiendo que los clubes franceses no pasan por su mejor momento tras ver reducidos sus ingresos por los derechos de televisión.

Además, Fernández detalló que estuvo muy cerca de fichar por el Athletic: “Estaba dispuesto a ir al Athletic de Bilbao con Joseba Etxeberria, pero al final se decantó por Marcelino. Dije que iba al Athletic y que me valía con que me pusieran a Etxeberria, del filial, de segundo. Pero escogieron a Marcelino que ha ido con siete ayudantes. Yo iba a ir solo y con los que están en la casa, Marcelino llevaba a siete personas de fuera”, lamentó.