Canciones de enero: Zoo, Carolina Durante, Anier, Rhye, Baio, Tulsa, Zahara, Aaron Frazer...

El 2021 ha empezado con fuerza. Muchos artistas han esperado a cambiar de año para publicar sus nuevas creaciones lo malo es que muchas de ellas están llenas de ansiedad, miedos, recuerdos del pasado y confesiones. Se nota que el 2020 ha sido un año más reflexivo de lo habitual y la música —el arte, en general— es el cobijo perfecto para dar forma a todas esas ideas.

En España, Zahara ha irrumpido con un tema que no ha dejado a nadie indiferente, pero también muy crudo es el tema de Anier y el de Tulsa. Tampoco hemos querido olvidarnos de la unión de Carolina Durante y El Mató a un Policía Motorizado, aunque lleguemos con un poco de retraso, y de lo nuevo de Zoo y Castro. En el terreno internacional, llevamos días bailando con Aaron Frazer, Alice et Moi y Baio. La serenidad la aporta Rhye. Un variadito interesante para sobrellevar esta cuesta de enero, más empinada que nunca.



Avant (Zoo)

Zoo es, probablemente, la banda más influyente del rap en valenciano/catalán. Pero su particular mezcla de sonidos urbanos, música electrónica y espíritu mediterráneo les ha llevado a tocar en multitud de lugares en los que, para entender sus letras, el público tiene que tirar de traductor: por toda España... ¡y también fuera! Avant es el primer adelanto de su próximo disco, Llepolies, que publicarán el 26 de marzo. Un canto a la resistencia de quienes apuestan por la libertad y la diversidad en tiempos de pujanza reaccionaria. Un temazo necesario para seguir avanzando, pero que no es gasolina: ¡es energía eólica!

Merichane (Zahara)

Zahara, tras –literalmente– triunfar con Hoy la bestia cena en casa, ha publicado este portazo en la cara a todas esas cosas que te han hecho y que nunca te has atrevido a contar. Acoso, bulimia, machismo y con el que no se muerde la lengua ni para hablar de su antigua discográfica. Una canción que muestra lo asquerosamente asqueroso que puede llegar a ser este mundo donde niños de 12 años ponen motes en referencia a la prostituta del pueblo. Eso es lo que significa Merichane que ha servido para ser un auténtico Me too en España como destacaron nuestros compañeros de La Ventana. En cuanto al sonido, empieza a calar hondo la influencia de Martí Perarnau (Mucho y _Juno) que rellena de oscuridad y sintetizadores la música de Zahara. Un tema que no solo ha servido para inaugurar nuestro podcast semanal Si solo escuchas una, sino que aseguramos que estará entre las listas de lo mejor de 2021 (sí, sabemos que solo llevamos un mes del año).

Espacio vacío (Carolina Durante y El Mató a un Policía Motorizado)

Hay ciertas amistades en el mundo de la música que se crean de forma natural. Simpatías que surgen entre bandas, incluso a veces de países diferentes. La sinergia entre Carolina Durante y El Mató a un Policía Motorizado es un buen ejemplo. Para su primera colaboración juntos han escogido un tema ochentero llamado Espacio Vacío, del grupo Séptimo Sello. La canción no fue un himno de la movida madrileña pero la versión de los madrileños con los argentinos puede darle el éxito que no tuvo en su momento. Lo más curioso es que parece una canción compuesta por cualquiera de los dos grupos ahora, 40 años después.

Autorretrato (Tulsa)

Ahora que hasta El País Semanal se fija en los grupos de chicas (como si Dover, Aias, Solletico, Las Escarlatinas, Hello Cuca, Pauline en la Playa o Nosoträsh no hubiesen existido), no está de más reivindicar figuras como la de Miren Iza. Por justicia —lleva 15 años creando un diccionario musico-emocional desde la más absoluta independencia— y porque a finales del año pasado sacó un temazo que, sin la pirotecnia que tan bien emplea Zahara, nos muestra la crudeza de una vida abierta en canal. Un Autorretrato repleto de pasajes muy verosímiles que, curiosamente, ella ha escrito con la convicción de que casi todos son falsos.

If I Got It (Your Love Brought It) (Aaron Frazer)

Introducing… es el debut de Aaron Frazer con el que sorprende de pleno por su aroma tan cercano al sonido de la década de los 60. El de Baltimore (que ha colocado su sede vital en Brooklyn) marca un soul muy preciado en estos momentos en los que ritmos más pop y urbanos sobresalen. Es amable y a la vez crítico, un trabajo con el que equilibra la felicidad y el mensaje político. Por ejemplo con Bad news, Frazer refleja la facilidad que tenemos para desconectarnos frente a la crisis de la vivienda o del cambio climático, mientras que en Done Lyin’ habla de las adicciones. Tampoco falta el gospel, con Have mercy, en este disco que ha apadrinado, y producido, Dan Auerbach, vocalista de la famosísima banda The Black Keys, tan solo tenéis que escuchar Over you para daros cuenta. Como veis nos ha costado mucho elegir un tema que destacar y lo hemos hecho con If I got it (Your love brought it) porque expresa a la perfección como es salir del pozo gracias a una persona que te hace volver a sonreír. Estamos ante el primer gran disco del año, sin duda.

Confesaremos tarde (Anier, Dualy)

Anier es una de las raperas que pisan con más fuerza el panorama hip-hop en este momento. La incluimos en nuestra lista de las mejores canciones urbanas de 2020 y este año ya ha publicado un temazo que no podemos pasar por alto. Confesaremos tarde es una sucesión de reflexiones y sentimientos que se acumulan: "Escribí este tema para desahogarme y dejar ir pensamientos que tenía sin pelos en la lengua, dejando ir de una manera metafórica cosas que había sentido en los últimos meses. Puro desahogo, y descanso en esa lucha", explica la propia artista. Su desahogo es de todos. Quizá la clave está en esta frase: "Tengo el control del descontrol de mi cabeza".

Je suis fan (Alice et Moi)

Después de tres años sacando singles que nos han hecho bailar (Je n'ai rien à faire o T'aimerais que ce soit vrai) e incluso añorar los años en los que la chanson (Birkin, Hardy, Gainsbourg) formaba parte de la paleta musical del cultureta medio español, la parisina Alice Vanor se ha ganado a pulso un puesto destacado, junto a Juniore, Clare Luciani o The Pirouettes, en la brillante escena electropop francesa. En cuanto alcancemos la inmunidad de rebaño habrá que buscarse una discoteca hexagonal...

Caída (Castro)

Si en YouTube buscáis "Caída - Castro" quizás encontréis otra caída y otro Castro al que nos estamos refiriendo y quizás sean esas las marcianadas a las que se refiere Diego Castro sobre el proyecto que ha iniciado en solitario con la banda que lleva el nombre de su primer apellido. También hace pop y folk. Estamos ante su segundo adelanto, un tema galopante que habla de una caída casi de salto mortal hacia el fin del final de los tiempos. Allí no habrá cine, ni muerte, ni niños llorando porque se han raspado las rodillas al caerse de un columpio asesino. Puede parecer tontería, pero estos tiempos que corren nos han hecho replantearnos si cualquier día no nos levantaremos sea por una nevada, una concatenación de cientos de terremotos, o yo qué sé, una pandemia mundial. Castro, con su Caída, nos empuja a vivir como si hoy fuese el último día, y así lo haremos.

Dead Hand Contol (Baio)

Chris Baio, bajista de Vampire Weekend, publica este mes de enero su tercer álbum de estudio en solitario. Se llama como este tema, Dead Hand Control, que habla de la ansiedad y los límites del control pero desde un punto de vista alegre y calmado. Una canción amable. El artista cree que "la única cosa que podemos controlar es la manera en la que tratamos a la gente de nuestra vida" y entorno a esa idea gira todo el álbum.

Safeword (Rhye)

The Fall, es posiblemente, una de las canciones más bellas de lo que llevamos de siglo. Un tema que está a punto de cumplir 10 años y en el que, durante mucho tiempo, algunos (y no pocos, precisamente) creímos escuchar la sedosa voz de una mujer. Luego descubrimos que no. Que tras esa maravilla, en realidad, estaba el falsete andrógino del canadiense Mike Milosh. Pero superado el shock inicial, simplemente nos dedicamos a disfrutar de la elegancia con la que mezclan el R&B, los dejes ochenteros y el pop orquestal. Home, el flamante cuarto disco de Rhye, abunda en sus virtudes. Pero, más allá de los adelantos con los que empezaron a tentarnos el año pasado, nos hemos enganchado a Safeword. Un tema que transmite fragilidad y, al mismo tiempo, belleza y confianza. Menos mal que ante las vicisitudes que nos va dejando 2021 podemos guarecernos bajo una palabra de seguridad, un recuerdo, una ilusión... o un disco de Rhye.