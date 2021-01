Rabia y cansancio

Cuando terminó el confinamiento salí de casa y me encontré, en una acera, a un anciano llorando. Saludaba a una niña pequeña que había salido al balcón, supuse que su nieta. No podía subir, no podía tocarla. Y llevaba dos meses sin verla. Unos metros más adelante un amigo me vio por la ventana, bajó a la calle y desde allí me chistó para que me acercase. Me metió en el portal y me dijo: "Un abrazo, rápido, ahora que nadie nos ve". Era mayo, creo. Pronto será mayo otra vez. Hemos corrido, pero ha corrido tanto o más el virus. Hace dos días leí al científico Juan Fueyo decir que el virus será historia antes del verano. Hoy leo que la distribución de vacunas se frena y que Madrid, por ejemplo, avisa de que hasta 2023 no estará vacunado el 70% de sus ciudadanos. Hemos aprendido a vivir sin saber qué nos espera, o sea vivir sin futuro. Yo, como soy optimista, creo que viene lo peor y lo mejor; lo peor por nuestro cansancio. Lo mejor porque la rabia suele acortar plazos, y la rabia hoy es resistir y aguantar hasta hundir la transmisión del virus y esperar a que se produzca algo tan lógico que marea pensar que aún no se pueda estar haciendo: vacunación 24 horas siete días a la semana. De tanta metáfora bélica que utilizamos al principio parece que ahora, cuando la necesitamos en la remontada, la hemos olvidado.