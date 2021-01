Primeras pistas

El mundo ha alcanzado la escalofriante cifra de los cien millones de contagios. Los ha superado un año después del inicio de la pandemia. Aquí el goteo diario es incesante y preocupante, agravado por la amenaza de la cepa británica que ya advierte Sanidad que se va a traducir en más hospitalizaciones y más muertes. Nuestro espejo es el Reino Unido y allí el efecto de esta cepa ha sido devastador.

Cuesta mucho colarse por las grietas de las buenas noticias, ni siquiera el inicio de la vacunación se ha convertido en una de ellas, por la corrupción de algunos responsables políticos, militares y eclesiásticos o por esa especie de mercado persa en el que se ha convertido su comercialización. Nuestra realidad, porque es imposible hablar de normalidad, no se presta al optimismo. Pero esta es la realidad en la que vivimos y tendremos que agarrarnos a los avances en los tratamientos, al descubrimiento de medicamentos o a las declaraciones de expertos que nos ofrecen algo de luz, porque mientras tanto, la vida sigue.

En el terreno político, esta realidad tiene un examen muy pronto. Si la justicia no dice lo contrario, hay tiempo hasta el ocho de febrero, el próximo día 14 habrá elecciones en Cataluña y hoy aterriza el ex ministro Illa en su precampaña. Es algo así como el nexo entre la pandemia y la complicada política catalana. Entre el presente y lo que ha marcado la vida en Cataluña durante años. En estas elecciones veremos si se elige entre el presente y el pasado, entre la gestión y el día a día de los ciudadanos o la ideología.

Porque estas elecciones quizás ya no van sólo de procés, y por eso ha puesto tan nervioso a todo el mundo la llegada de Illa. La vida de la gente está siendo muy complicada, esa realidad de la que hablaba antes es tremenda para muchos y es muy posible que sea esta realidad la que pese a la hora de ir o no ir a votar. La vida de todos se ha dado la vuelta como un calcetín en el último año, nada es igual para nadie y las elecciones en Cataluña serán el primer primer examen sobre cómo está la gente, un examen, además, no en un territorio cualquiera sino en un territorio muy marcado políticamente.

Ya no serán encuestas ni sondeos serán las urnas las que den las primeras pistas del efecto de la pandemia en los ciudadanos, y veremos si el modelo Illa es un modelo con futuro.