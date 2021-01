Desconcierto en familias con niños discapacitados por verse obligadas a seguir pagando por los medicamentos

Llegar al a farmacia con la ilusión de que por fin iban a dejar de gastarse buena parte del sueldo en los medicamentos de sus hijos y comprobar que a pesar de las promesas todo sigue como antes, al menos por el momento. Los chats de las familias y asociaciones que representan a distintos colectivos con grados elevados de discapacidad comparten desde hace más de 25 días frustración y desconcierto al constatar que siguen teniendo que afrontar el copago de los medicamentos que necesitan sus hijos.

La ley de presupuestos de 2021 fue celebrada como nunca por este colectivo de familias que tienen a su cargo a niñas, niños y adolescentes con un porcentaje de discapacidad por encima del 33 por ciento. Se consolidaba sobre el papel su vieja reclamación para quedar exentos del copago farmacéutico que en estos casos suele ser muy elevado debido al perfil de los pacientes. Sin embargo, a pesar de que su entrada en vigor el 1 de enero les debería haber permitido ir a las farmacias y dejar de pagar por las medicinas, esto no se está aplicando. 155.000 niñas y niños con alto porcentaje de discapacidad siguen pagando sus medicamentos.

Mari Carmen, de Madrid, en contacto con padres de toda España con perfiles como el suyo, en su caso, una niña con un 70 por ciento de discapacidad, afirma que el prometido copago farmacéutico no está funcionado en ninguna región, "fuimos a la farmacia pensando que ya nos lo aplicarían y nos dijeron que ellos no sabían nada, que fuéramos al pediatra o al centro de salud y allí tampoco tenían idea de como aplicarlo. Si entró en vigor el 1 de enero que nos digan de una vez qué tenemos que hacer, cuando comenzará a aplicarse, que nos dejen de engañar, ¿por qué si desde el día 1 esto está vigente por qué sigue sin aplicarse?”, cuestiona tanto a las autoridades sanitarias estatales como en su caso a la Comunidad de Madrid.

Elisabeth, mama de una niña de dos años que no anda, ni ve, ni habla y aparte padece epilepsia, tiene que tomar 6 medicamentos diarios, de media 60 euros cada vez que va a la farmacia, "mi niña tiene una gran discapacidad, es totalmente dependiente, se nos va un dineral y seguimos pagando. Fuimos a informarnos a la farmacia y nos dijeron que no sabían de los que les estábamos hablando, no nos han dicho si tenemos que guardar los tiques para que nos lo reembolsen más adelante porque no lo saben", explica desde Córdoba, desde donde reclama "una solución rápida porque es necesario".

Estaba previsto que desde el 1 de enero más de 155.000 niñas y niños con discapacidad dejarían de pagar el copago farmacéutico. Sin embargo, como constatan también distintas asociaciones, ni se aplica ni se sabe cuando se implementará realmente "porque hay mucha confusión y desinformación" denuncian desde ASPACE, "la exención del copago farmacéutico para esos menores de edad con discapacidad es un alivio económico para miles de familias, en especial para aquellas cuyas hijas e hijos viven con parálisis cerebral y tienen necesidades de apoyo. Estas familias se enfrentan a un sobrecoste económico que puede llegar hasta el 40 por ciento respecto al de otras familias, sin embargo, vemos que su aplicación está siendo lenta y desigual porque depende de la aplicación de las Comunidades Autónomas. Esto está provocando desconocimiento y desconcierto, las familias no saben cuándo se va a aplicar el copago, por eso demandamos que las comunidades agilicen estos trámites para aplicar de forma efectiva y con carácter retroactivo esta medida", exige Manuela Muro, presidenta de esta asociación de familias con niñas, niños y jóvenes con parálisis cerebral.

"Seguimos pagando y nadie nos explica por qué no se aplica esta nueva norma. A muchas familias les siguen cobrando la medicación y en algunos casos, aquellos que tienen más confianza con los farmacéutico, pues se guardan los tiques porque se espera que se reembolse en el futuro", explica desde Cataluña, Sandra Iglesias, de la asociación de personas sin diagnóstico 'Objetivo Diagnóstico', que constata los mismos fallos en la aplicación de la ley.

Según las familias y asociaciones como esta hay que recordar que se trata de perfiles "de padres que pagan una barbaridad en medicación, y esto es muy complicado. Son familias que cuando tienen un hijo con discapacidad normalmente uno de los padres tiene que dejar de trabajar para hacer de cuidador y eso supone que entre un sueldo menos en la casa. Se necesitan además muchas terapias que suelen ser costeadas por las propias familias", detalla.

"Pedimos al Estado y las Comunidades que hagan algo y que digan que solución nos va a dar. Que nos digan como se va a arreglar hasta que realmente el copago esté impuesto de verdad" demanda Iglesias, madre también de una pequeña con discapacidad.

Las administraciones reconocen el retraso en la puesta en marcha

Fuentes de Consejerías de Sanidad como la de Madrid afirman que no ha sido hasta la semana pasada cuando el Ministerio de Sanidad "comenzó la actualización de la información necesaria y de los códigos para hacerlo. Aún nos falta información del Ministerio para poder habilitarlo", según estas fuentes consultadas por la SER, que añaden que esa información le falta también a todas las Comunidades Autónomas.

En Andalucía describen una situación casi idéntica. "La gratuidad en la prestación farmacéutica para dicho colectivo ya está en vigor, si bien para aplicarla se requiere que el INSS lo recoja en su base de datos, en la que se identifiquen los nuevos colectivos exentos con su correspondiente sigla de exención. En Andalucía se podrá aplicar esta exención en la medida en que el INSS facilite esta información al Servicio Andaluz de Salud para su incorporación a la Base de datos de Usuarios (BDU), lo que esperamos se realice en los próximos días", explican a la SER en Andalucía fuentes de la consejería de Sanidad de esa región.

Desde el Ministerio de Sanidad apuntan que "se están ultimando los trabajos para que la identificación de los nuevos colectivos exentos de copago farmacéutico esté en el sistema de información de Tarjeta Sanitaria y cuando el usuario vaya a la oficina de farmacia aparezca como exento en los sistemas de información", según fuentes de este departamento, que recuerdan que todas estas familias tienen derecho a que se les devuelva el dinero gastado. "Las personas que hayan tenido que realizar alguna aportación al recoger sus medicamentos desde el 1 de enero, tienen derecho al reembolso, que deberá gestionar con su comunidad autónoma", apuntan fuentes del Ministerio. De momento padres y asociaciones siguen sin saber cuando exactamente dejarán atrás ese copago.