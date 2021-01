El pueblo de Guadalajara que quiere que Bruce Springsteen sea premio Princesa de Asturias de las Artes

Un pequeño pueblo de 165 habitantes, Peralejos de las Truchas, está promoviendo la candidatura de Bruce Springstreen al premio Princesa de Asturias de las Artes. La propuesta cuenta ya con el apoyo de unas 200.000 personas, entre ellas actores como Javier Gutiérrez, Carlos Olalla y Antonio de la Torre.

Que esta candidatura haya sido propuesta por un pequeño pueblo del Alto Tajo no es casualidad, ni mucho menos. A principios de los 80, un chaval de Peralejos llamado Víctor llevó discos de Bruce al pueblo. Los ponía a todas horas en el bar de la plaza donde trabajaba como camarero y eso hizo que todos los vecinos se enamorasen de su música. El amor fue transmitido de generación en generación, hasta el punto de que en el año 2015 nombraron a Bruce hijo adaptivo de Peralejos y cada verano se celebra en la localidad el festival 'Greetings from Peralejos', en el que tocan bandas tributo.

Todas las luchas tienen sus himnos. El de Peralejos de las Truchas lleva la voz poderosa de Bruce Springsteen. Él que escribió sobre la vida sin salida de los pueblos de la América profunda es el presente y futuro de un pueblo de la España despoblada.