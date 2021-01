'Palm Springs', el divertido bucle temporal de Andy Samberg (del que no querrás salir)

‘Palm Springs’ probablemente suponga lo que todos alguna vez hemos deseado: “que se detenga el tiempo”. Pues deseo concedido, solo que no para ti, sino para los personajes que interpretan con mucha frescura Andy Samberg y Cristin Milioti. Se detiene el tiempo y el espacio, pues ambos quedan atrapados en un bucle que les obliga a vivir el 9 de noviembre una y otra vez, sin fin aparente. Desde el comienzo del film podemos darnos cuenta de que algo no va del todo bien, ¿qué hace Nyles, el personaje de Samberg, ataviado con una camisa hawaiana en mitad del banquete de una boda? No es ningún loco ni borracho, es uno de los invitados. Todo cobra sentido cuando descubrimos que Nyles lleva años, un tiempo cuya exactitud no conoceremos en ningún momento, viviendo ese día.

No parece agobiado, al revés, parece estar disfrutando. En realidad parece haber llegado a ese punto de inflexión en el que todo te da exactamente igual y a su vez te sientes extremadamente cómodo con la situación, lo cual, en cierto modo, supone un peligro. Porque un bucle temporal no es la vida real. En esa repetición constante todo tiene solución, los problemas no son reales y ni siquiera importa si te mueres, al día siguiente te despiertas una vez más anclado en ese espacio-tiempo. Ni la muerte, el mayor temor de la humanidad, tiene importancia. Entonces, ¿qué la tiene?

Para Nyles parece que todo perdió su sentido hace tiempo, hasta que conoce a Sarah. Milioti interpreta a la hermana de la novia de Nyles y, a la vez, hermana de la protagonista de la boda. Conoce a Nyles en medio de lo que parece una crisis existencial de su vida, el descontento con el camino hacia el que ésta está virando y los errores que, como cualquier persona, va cometiendo con el paso de los años. Y en mitad de ese hartazgo, persigue sin querer a Nyles hacia una cueva que la dejará anclada en ese bucle temporal y que le servirá de pausa para respirar y empezar a tomar correctas decisiones. Siendo las únicas personas ancladas en ese bucle (además de Roy, el personaje de J.K Simmons que aporta más absurdez si cabe a esta comedia) no es difícil de suponer que surgirá una relación entre ambos protagonistas. Pero la felicidad no será infinita y eterna, rápidamente asistiremos a la confrontación que supondrá el punto de inflexión del film: Sarah quiere volver a su vida anterior, pero Nyles está invadido por el miedo a la realidad y prefiere el confort de una vida sin preocupaciones.

Max Barbakow debuta en el mundo del largometraje con esta película que cuenta con Andy Siara en el guion y que consigue una mezcla perfecta entre el humor disparatado y absurdo que consigue evadir los pensamientos del espectador y el drama de dos personas que, en realidad, no están conformes con sus vidas. Por ello, en una entrevista con la plataforma Hulu, donde el film se estrenó en el verano de 2020 tras su paso por el Festival de Cine de Sundance, Milioti señalaba que a ella, más que una comedia romántica, le parece una comedia existencial: “Una de las cosas que más me gustan de Sarah es que todo el mundo sabe, más allá de si te encuentras en el mismo punto que ella o no, lo que es sentir vergüenza de uno mismo. Y lo que creo que ella hace, a través de un mecanismo que me conmueve y que entiendo, es pensar que todos tienen la culpa menos ella, no quiere ver su parte de culpa”.

Por su parte, Samberg recalcó en esta misma entrevista que lo que más le llamó la atención de su personaje era precisamente esa mezcla de tristeza y diversión que le invade: “Parece que él está al cargo de todo, que lo tiene todo planeado, pero la verdad es que estamos mirando a un personaje que está tan roto que se ha dado por vencido. Para mí, eso, a pesar de que sea triste, me resultaba muy divertido. Nunca había visto ese tono escrito de esa manera, me estaba haciendo reír pero a la vez me rompía el corazón. Ni siquiera estamos seguros de si recuerda su vida anterior o quién era él, y por eso también podemos percibir que no está bien, que no era feliz”.

‘Palm Springs’ cuenta con una estética y unos escenarios que ayudan a transmitir esa calidez y esa calma que, por momentos, padecen ambos protagonistas en ese universo paralelo donde todo es posible. Sirve para despejarnos la mente con su humor y para hacernos reflexionar sobre la vida que llevamos y, ¿qué podría salir mal con dos actores de la talla de Andy Samberg y Cristin Milioti, a los que se suman J.K. Simmons, Camila Mendes o Peter Gallagher, entre otros? El 29 de enero esta comedia romántica (y existencial) aterriza directamente en Movistar+.