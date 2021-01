Jesús Gallego: "Si no has pagado a los jugadores en enero, meterte a fichar a Eric García es incongruente"

El Fútbol Club Barcelona ha logrado este miércoles la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras superar al Rayo Vallecano por 1-2. En el Sanedrín de 'El Larguer' se habló de la situación institucional del club azulgrana, así como de los detalles de la victoria copera.

Tal y como ha informado Sique Rodríguez, Laporta no quiere que la Comisión Gestora firme a Eric García ni pagando al City para que llegue ya ni cerrando el acuerdo para que llegue gratis en verano. Prefiere esperar a que haya nueva presidente; Víctor Font es partidario de ficharlo ahora pagando al Manchester City tres millones de euros y otros tres en variables; y Toni Freixa es partidario de firmarlo ahora para que llegue en verano. Por su parte, Tusquets no va a hacer nada porque no hay acuerdo.

Además, Sique Rodríguez también ha explicado que tal y como ha informado 'Catalunya Radio', Joan Laporta y Carles Tusquets han cruzado cartas en un tono duro. El candidato le ha dicho que no se "extralimite" y que si lo hace, si él es presidente, "pondrá el foco en su gestión" y no descarta "que tenga que asumir responsabilidades". Por su parte, Tusquets le ha respondido pidiendo que no le amenace".

Jordi Martí: "Es el problema de haber dilatado tanto la convocatoria de las elecciones. Yo siempre dije que era partidario de que, en el momento de que Bartomeu renunciase, que lo tendría que haber hecho antes, abrir un período electoral. Pero se ha dilatado hasta tal punto que cada día que pasa el desgobierno y la falta de mando va en perjuicio del club".

Jesús Gallego: "Si se ponen así con Eric García, como para tratar la renovación de Messi. Si no has podido pagar las fichas de los jugadores en enero, meterte a hacer un fichaje, que además me parece que no le va a cambiar la cara, es un poco incongruente".

Javier Matallanas: "¿La oportunidad de qué? No entiendo la postura de Víctor Font. Es hacerse relevante en una situación que a lo mejor por las bajas que tiene podría ser necesario, pero con la situación económica que hay me parece un enfrentamiento para coger relevancia en la carrera electoral, pero creo que es absurdo".