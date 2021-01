Cuando la pandemia empezaba a desolar el paisaje e iba ganando la partida, se nos dijo que la única solución era la vacuna. La ciencia trabajó contrarreloj, reduciendo considerablemente el tiempo que solía invertir hasta entonces para gestar el fármaco adecuado y cada avance que nos llegaba lo celebrábamos con el único canto a la esperanza que se nos permitía mientras las bolsas saludaban al mercado concediendo pingües beneficios a las farmacéuticas, se aceleraron los procesos de certificación y se confundieron en algunos plazos. Se negociaron los contratos de suministro desde la Unión Europea porque así se evitaba el nacionalismo sanitario y se nos contagió la ilusión de la igualdad mientras se empezaba a vislumbrar la luz al final del túnel.

Y llegó la vacunación, un proceso necesitado de una logística sin precedentes por los métodos a seguir y porque nunca antes en la historia el mundo se enfrentaba a un reto semejante. Las imágenes de los primeros mayores, sintiendo la aguja en su brazo, provocaron sana envidia y sus comentarios de tranquilidad, una cierta impaciencia. El carrusel pandémico empezó a incluir datos de los recién inmunizados y la picaresca entró en escena. En estas estábamos, condenando a los irrespetuosos con la cola, cuando llegó la hora de la verdad y mandó parar. Y así coincidieron en el tiempo y lamentablemente el nuevo avance del coronavirus y el retroceso de su neutralizador. Una situación preocupante a la que se añade la sombra de la sospecha de a costa de qué y a favor de quién y cómo los contratos son confidenciales nos quedamos con la falta de transparencia que provoca falta de información. Esto afecta especialmente a AstraZeneca a quien Alemania hoy le ha soltado un revés. Recomienda no administrar su vacuna a los pacientes mayores de 65 años por no disponer de datos suficientes para evaluar su eficacia. Y eso trasciende el día antes que, previsiblemente, la Agencia Europea del Medicamento la autorice. No es que todo el gozo se quede ya en el pozo, es que no por mucho madrugar amanece más temprano y algunos lo habían olvidado.