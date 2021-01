Regresión, en general

Dice Catherine Millet que en la forma de vivir la sexualidad femenina ha habido una regresión y que antes las mujeres tenían menos escrúpulos en el terreno sexual. Yo no me voy a poner a explicarle nada a Millet, sólo faltaba. En primer lugar porque a la gente que ha vivido más que yo y lo ha vivido además como mujer en primera línea, y escribiéndolo y ayudando a quienes la leían, todo el respeto. Si piso jardines es porque mi trabajo es pisarlos. Así que me pregunto cuál es el trabajo de campo que se ha realizado para hacer esa afirmación, si responde a una intuición ambiental, si responde a la selección de los tuits más exacerbados, a una creencia o efectivamente Catherine Millet conoce a muchas mujeres sexualmente escrupulosas a causa del feminismo. Pregunto. Dice Millet que "el Me Too aspira a reglamentar cualquier contacto entre hombres y mujeres”. Y que ha tenido un efecto positivo "porque en las comisarías ahora se escucha más a las víctimas de violencia”. Yo me pregunto si el hecho de que las denuncias ahora sean escuchadas no compensa la aspiración marginal, muy marginal del movimiento más puritano, de reglamentar las relaciones entre hombres y mujeres. Mi trabajo de campo es muy pobre. En mi vida y en mi entorno ninguna mujer deja de hacer lo que le da la gana a causa del feminismo, ni el feminismo supone un freno en su deseo, ni su aspiración es reglamentar relaciones que, cuando se salen del reglamento, no son antirreglamentarias sino directamente delitos.