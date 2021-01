Inés Arrimadas: "Dejar el reparto de los fondos europeos en manos del Consejo de Ministros no es serio"

Hoy el Congreso ha votado sobre el fondo de recuperación europeo y ha contado con el voto en contra de Ciudadanos y PP. Sin embargo el apoyo de Bildu y otros partidos que sustentaron también a la coalición ha permitido que salga adelante. Vox se ha abstenido este jueves en el Congreso en la votación del decreto ley sobre la gestión de fondos europeos y ha permitido que el Gobierno saque adelante las ayudas de la UE para hacer frente a la pandemia de coronavirus. La luz verde a este decreto permite recibir 140.000 millones de euros de ayuda de la UE para la transformación de la economía. Hablamos en 'Hora 25' con Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.

Sobre la decisión de votar 'no'

Eso de que se retrasaba la gestión no es cierto. No se votaba cuándo y cuánto se recibía de Europa, sino cómo y quién iba a gestionar estos fondos. Yo creo que esa es la excusa que se ha inventado Vox. Nosotros siempre estaremos dispuestos a negociar cosas buenas para España, estos discursos de si apoya la extrema derecha no me importa. Yo creo que este decreto no se ha negociado, hemos estado dispuestos a negociar hasta el último momento. A mí me gusta más el modelo europeo, donde hay una agencia independiente que evalúa el reparto. El reparto probablemente sea lo más importante que le va a pasar en diez años a España y dejarlo en manos de Iván Redondo no es serio.

El Congreso tiene que controlar lo que hace el Gobierno. El modelo europeo es que haya una agencia independiente que haga una valoración previa de los proyectos, esto existe ya porque estamos hablando de proyectos muy largos y tiene que haber criterios técnicos más que partidistas. Tiene que haber una agencia que evalúe los proyectos, luego el Gobierno tiene que dar cuenta de ello al Congreso. Con este decreto no hay un control serio del Congreso, voy a abstraerme del debate estéril. A mí no me importa que se apoyen cosas del Gobierno cuando son buenas para España. En Europa nos están insistiendo constantemente de que España tiene que hacer reformas. Se habla muy poco de en qué lo vamos a invertir y es importante porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos. No nos van a regalar los millones para hacer lo que queramos. Nosotros hemos tenido toda la voluntad de negociar, nosotros como siempre propositivos. Pero el Gobierno prefiere que los 140.000 millones los decida Sánchez adónde van.

Sobre el inicio de la campaña catalana

Yo le puedo decir que he apoyado cosas del Gobierno muy complicadas y lo he hecho sabiendo que se han salvado vidas. Por poner un ejemplo. Yo le puedo garantizar que nosotros hemos estado intentando negociar hasta el último momento. Si al final los 140.000 millones los va a decidir un Gobierno y sin un mecanismo de control mi conciencia no me permite apoyar algo que va a ser malo para el país.

Nosotros vamos a ser muy responsables. Hemos cancelado nuestros mítines presenciales. Vamos a hacer una campaña con cero riesgos sanitarios. Los mítines los vamos a hacer por internet, también en la calle, pero sin aglomeraciones. Dentro de esta situación tan nefasta, de procés y pandemia, espero que los catalanes podamos volver a abrazarnos. En 2017 dimos un primer paso para frenar a los nacionalistas y es lo que pretendemos ahora. Si el PSC puede elegir de socios ya sabemos que va a elegir a Esquerra. Con mucha precaución en lo sanitario, pero con ilusión en lo político creo que los catalanes podemos dar un cambio el 14-F.