Margarita del Val: "Si hay dos vacunas conviene que se dedique cada una a diferentes segmentos de población"

El comité de vacunas de Alemania ha anunciado este jueves por la mañana su recomendación sobre la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, concluyendo que solo debe administrarse a personas menores de 65 años por dudas sobre su efectividad en este grupo de edad por la "falta de datos" al respecto.

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha sido entrevistada en 'Hora 25' por Pepa Bueno este jueves horas antes de que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie este viernes sobre su aprobación. Del Val ha comentado que Alemania no está cuestionando la protección de la vacuna, sino que está siendo cautelosa pidiendo más datos sobre los efectos de la vacuna británica en este grupo poblacional.

Además, la experta ha confesado que ahora que ya hay varias vacunas en el mercado, dos de ellas ya con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, es conveniente que "cada vacuna se dedique a diferentes segmentos de la población".

Así ha sido la entrevista con Margarita del Val

Lo que está diciendo Reino Unido en vez de afirmarlo podría mostrar los datos y veríamos. Alemania lo que está diciendo no es que sea buena la protección, sino que la certeza de que es buena se basa en muy pocos datos y no es muy sólido. Si desde Reino Unido mostraran más datos sería más certero. Conviene que si hay dos vacunas se dediquen a diferentes segmentos de la población. Ante un hecho con una certeza intermedia se puede ser más osado como los británicos o más cauteloso como Alemania.

Había menos datos en personas de 50-60 años (con Pfizer y Moderna) y eran menos sólidos, pero en aquel momento siendo las únicas vacunas eran lo suficientemente robustos como para no dudar que fueran suficientemente buenos. Estamos viendo que están funcionando en Israel y se ve en los datos que están teniendo, Se empezó con personas que no eran el grupo destinatario primero, no eran las personas de riesgo. Se fue con cautela en los ensayos clínicos por cautela. Cuando a las personas jóvenes no tenían reacciones adversas y tampoco en los ensayos animales ya se fueron atreviendo a hacerlo en personas mayores, pero acabaron enrolando menos en ensayos, por eso son menos los datos, pero la decisión fue buena.

No sabemos el número de voluntarios mayores de 65 que tiene AstraZeneca. Lo sabrán de modo confidencial los técnicos de las agencias europeas. Los de Moderna y Pfizer sí se hicieron públicos justo cuando las presentaron en EEUU. No sabemos si son iguales, puede que haya más incertidumbre con AstraZeneca.