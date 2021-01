El enfado viral del actor Bruno Oro: "Estamos desesperados, pero no tanto como para ir a un mitin"

Esta noche comienza la campaña electoral en Catalunya y el anuncio, ahora en revisión, del Govern de saltarse el confinamiento municipal para acudir a los mítines en plena pandemia ha irritado a buena parte de la ciudadanía y, en especial a representantes del ocio y de la cultura que han alzado su voz para protestar contra lo que consideran un agravio comparativo.

Cabreo con humor

Entre ellos estaba el actor y humorista Bruno Oro que colgaba en su Instagram un vídeo criticando la medida en el que se preguntaba con humor quién estaba tan desesperado para ir a un mitin y denunciaba que mientras él no puede ir a ver a su abuela o los ciudadanos de otros municipios no pueden acudir a los espectáculos los confinamientos perimetrales se levantan para acudir al mitin de un partido político en la campaña electoral: "La gente necesita cultura, no tortura" y exclamaba "¡no somos gilipollas!".

El actor se ha asomado esta tarde a La Ventana con Carles Francino para hablarnos de cómo se le ocurrió crear este vídeo y explicar la situación la que se encuentra el sector de la cultura: "Yo tengo amigas y amigos que están pasando hambre", aseguraba Oro indignado y convencido de que esta medida es una "tomadura de pelo".

¿Se puede comparar un mitin con el teatro?

La Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Catalunya, opinaba que con esta medida el Gobierno de la Generalitat demuestra que "sigue maltratando y despreciando la industria catalana de la cultura, que como derecho esencial ha de ser tratada igual que la participación política". Una afirmación que también podría ser objeto de polémica; aunque Oro lo tiene claro: "Un mitin es una representación teatral (...) pero yo no creo que un mitin te cambie la vida".

Cobertura, en el Teatre Condal de Barcelona

Bruno Oro vuelve este 9 de febrero al teatro con la obra 'Cobertura' junto a Clara Segura en el Teatre Condal de Barcelona. Una obra que habla de las redes sociales y lo que han significado y significan. Un homenaje también al mundo del cine que registra, además, el mundo íntimo de la pareja.

La apuesta de Coque Malla por la cultura segura

“No es una cuestión de irresponsabilidad. Es una cuestión de supervivencia”. Así se expresaba Coque Malla en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter el pasado 26 de enero en el que agradecía la calurosa respuesta por parte de sus seguidores al inicio de la venta de entradas para los conciertos en Madrid y Barcelona del próximo mes de abril como parte de su gira ‘Crac Tour’. En el mismo vídeo, reivindicaba la seguridad de los eventos culturales, en los que se cumplen “escrupulosamente las medidas sanitarias”, y pide comprensión para con la profesión de los artistas en unos momentos críticos para el sector.

“A los que se enfadan tanto con los conciertos: no es un capricho; es nuestro trabajo”, alega el artista. Estas declaraciones siguen a la polémica suscitada el pasado fin de semana con motivo de un vídeo viralizado en redes sociales de un concierto de El Drogas en el Teatro Circo Price durante el ciclo ‘Inverfest’. Muchos usuarios señalaron que en las imágenes aparecían los asistentes al espectáculo coreando las canciones y, aparentemente, con escasa separación entre ellos.

Dos días después de la publicación de este vídeo, el ex integrante de Los Ronaldos lamenta que actualmente, para los profesionales de la cultura, “todos los elementos están en contra. Incluso el más importante: el público”. “La gente se enfada”, continúa, “y sin ese apoyo nada tiene sentido”. Por otro lado, el artista lamenta que no ve en otros ámbitos las medidas que se exigen a los espectáculos culturales: “Esas medidas van en contra de nuestro trabajo y lo dificultan”. Sin embargo, Coque asegura que no han perdido las ganas. Más que nada, dice, “porque no queda otro remedio”.