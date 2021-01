"Fue mágico": Alfred García habla sobre su mayor recuerdo de Eurovisión (y está protagonizado por Amaia)

Ya han pasado cerca de tres años desde que enamoraran a toda Europa con Tu canción. Después de convertirse en los grandes protagonistas de Operación Triunfo 2017, Amaia Romero y Alfred García viajaban a Lisboa con el objetivo de mostrarle al mundo una historia de amor que ya conquistó a la sociedad española a través del talent musical de Televisión Española. Todo ello a través de una canción llena de sentimiento que trataba de repetir el éxito logrado por Salvador Sobral apenas un año atrás.

Sin embargo, no pudo ser. A pesar de que tanto Amaia como Alfred rayaron a gran nivel durante el festival, y que su historia llegó al corazón de los eurofans, tuvieron que conformarse con el vigesimotercer puesto. Tras conocer el resultado final, ambos reconocían no estar tristes en declaraciones a RTVE porque se lo habían pasado genial y porque habían conocido a gente tan interesante como Salvador Sobral: "Es una persona increíble, hemos entrado en su camerino y hemos hablado muchísimo rato con él, me ha parecido maravilloso".

"Fue una locura, pero una locura muy bonita": Alfred recuerda su actuación en Eurovisión con cariño

Tres años más tarde, la vida ha cambiado significativamente para uno y otro. Después de separar sus vidas, Amaia y Alfred han tomado caminos distintos. Mientras que Amaia ha estado presente durante os últimos meses en los medios de comunicación durante estos últimos meses gracias a su tema El encuentro, Alfred ha preferido estar en la sombra "porque le hacía falta". Así lo ha dado a conocer en su última entrevista para El Faro, en la que ha hecho un repaso tanto a su paso por la academia como por aquella fantástica actuación en Lisboa.

🗨️@alfredgarcia: "Lo que más recuerdo de Eurovisión fue la cara de @amaiaromero sonriendo antes de que se apagasen todas las luces. Lo tengo grabado"



📻Entrevista completa con @maratorres_ en @la_ser https://t.co/jSaWNcEwT9 pic.twitter.com/mu2w1Sp9Md — El Faro (@ElFaroSER) January 29, 2021

Después de que Mara Torres compartiera con Alfred un pequeño extracto de su actuación en Eurovisión, el cantante ha asegurado que tiene grandes recuerdos de aquella gala: "Fue una locura, pero una locura muy bonita. Tengo un gran recuerdo de eso". Después de recordar algunos de los momentos de su paso por el festival musical, Alfred ha asegurado que el momento que mejor recuerda de aquella noche está protagonizado por Amaia.

"Tengo esa imagen grabada en la retina"

Después de cerrar los ojos, Alfred nos traslada hasta el momento de la actuación final. Concretamente al instante en el que se apagan las luces antes de que empiece la actuación y disfrutas de dos o tres segundos de total oscuridad. En esos segundos previos de calma antes de la tempestad, el artista reconoció que lo último que vio fue la cara de Amaia sonriendo y cómo esta desaparecía después de que la realización decidiera apagar las luces.

"Tengo esa imagen grabada en la retina, es algo que es mágico y que siempre me acuerdo y me emociona mucho", ha confesado Alfred. Por lo tanto, y a pesar de que sus vidas hayan seguido caminos distintos, ambos recordarán siempre con cariño su paso por Eurovisión. Un festival, en el que no obtuvieron un gran resultado, pero en el que se lo pasaron en grande.