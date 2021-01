"Esto enturbia aún más la situación": la renovación de Ramos, en su momento más tenso

La convulsa temporada del Real Madrid hasta el momento vive uno de sus capítulos más aciagos en el apartado de las ausencias por lesión y bajas por coronavirus que han mermado a la plantilla de un francés Zinedine Zidane, aislado también tras dar positivo, que tendrá que hacer malabares ya no para confeccionar el once titular, sino para dar descanso a los futbolistas y que este problema no se siga agravando.

Desde que arrancó la temporada a finales de septiembre, solo cuatro jugadores de la primera plantilla no se han perdido ningún encuentro por lesión: los porteros Thibaut Courtois y Andriy Lunin y los defensas galos Raphael Varane y Ferland Mendy.

Problemas que está sufriendo el Real Madrid merced a un calendario con partidos cada tres días que, al menos, tras la eliminación copera contra el Alcoyano, le da un respiro. La única nota positiva para olvidar, ya que Zidane no está siendo amigo de las rotaciones, como sí lo hiciera en sus temporadas anteriores en el banquillo blanco.

Otro de los grandes problemas es la de renovación del central sevillano Sergio Ramos, capitán que acaba contrato el 30 de junio de 2021. La negociación está en horas bajas y a esta hora, la renovación del camero es cada vez más difícil en el club blanco. Así lo debatieron en 'El Larguero' nuestros expertos de 'El Sanedrín':

Herráez: "Lo veo complicado"

Javier Herráez: “A fecha de hoy, la situación la veo muy cruda. Veo muy complicado que Sergio Ramos renueve por el Madrid. El club no se va a mover en la propuesta que le hizo. El fútbol no está al margen de la pandemia que estamos sufriendo. Si algún futbolista está al margen de esta crisis, pues a lo mejor está equivocado. En el club entienden que este año y medio de crisis económica le va a rebajar casi 300 millones de euros el presupuesto. Y el futbolista les ha explicado que la oferta le parece insuficiente: 2 años, 12 millones limpios y uno de ellos con rebaja del 10%. Ahora mismo, lo veo complicado y ojalá me equivoque”.

Romero: "Ramos subirá su nivel"

Antonio Romero: "Esto desmonta la teoría de que Ramos se retira si no renueva por el Madrid. A cualquier club europeo que vaya Sergio Ramos va a subir su nivel competitivo y su mentalidad ganadora".

Pulido: "No ayudan sus declaraciones"

Julio Pulido: “Parece que Sergio Ramos tiene donde cobijarse, porque es que iba a estar buscando trabajo por ahí, según decían. Hay un entrenador, Pochettino, dispuesto a ficharle. Y claro, no ayudan sus declaraciones. Esto enturbia aún más la situación con el Madrid, que no está nada clara su renovación”.

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, se mostró muy contento si Sergio Ramos llegara al club francés: “Se verá en estos meses. Aquí Ramos encontraría un gran club con la obsesión de ganar siempre, el PSG, uno de los grandes del mundo”, aseguró.

El técnico argentino del Paris Saint-Germain (PSG) pasó hace unos días por los micrófonos de 'El Larguero' donde habló con Manu Carreño de la etapa que está viviendo como nuevo entrenador del club francés.