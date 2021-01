Revolución en la Bolsa

Miles de pequeños inversores se han organizado en los últimos días, en redes sociales -principalmente a través de Reddit, pero también de Twitter, Facebook o Discord- para comprar acciones de compañías en declive, en las que los grandes fondos de inversión apostaban a la baja. Como resultado, las acciones de algunas de estas compañías se han disparado: GameStop es el caso más conocido, y es que, hasta ayer, desde que comenzó el año, su valor se había incrementado un 1744%; solo ayer, las acciones de AMC cuadruplicaron su precio 301%; las de Blackberry han subido un 175% en las últimas dos semanas 2 semanas y las de Blockbuster, solo el martes, subieron un 774%, y ayer otro 120% más. Como segunda derivada, los grandes inversores han perdido miles de millones, porque habían apostado a que estas empresas seguirían perdiendo valor: solamente con lo invertido en GameStop, han perdido, en lo que va de año, 23.000 millones de dólares; 14.300 millones entre ayer y hoy; Melvin Capital ha perdido el 30% de su capitalización en solo dos días.

Una acción coordinada que, si busca situar las acciones en un determinado nivel, está penada en España, según fuentes la CNMV, “el mero intento de situar el valor de una acción en niveles artificiales, y por supuesto aún más si tiene éxito, de forma individual o coordinada, sea al alza o a la baja, sería constitutivo de manipulación de mercado y por tanto está contemplado tanto en la normativa del mercado de valores como en la penal”

“Están animándose a comprar la misma compañía, pero no disponen de información privilegiada, de información confidencial, por lo tanto no es ilegal, es muy arriesgado, pero no es ilegal” explica Roberto Scholtes, Director de Estrategia de Inversión de UBS en España, que descarta que se trate de un movimiento de concertación de precios. “En general son compañías que están en situaciones muy complicadas, financieramente, muchas de ellas, casi quebradas, en donde los hedge funds y otros inversores profesionales estaban poniendo cortos, apostando a que seguirían cayendo, y lo que están haciendo estos minoristas, con estas plataformas de trading con precios tan bajos, muchas veces con opciones, con derivados, es subir las cotizaciones y obligarles a cerrar las posiciones cortas” explica Scholtes en Hora 25 de los Negocios.